Luciana Salazar habló sin pelos en la lengua y reveló sus exigencias para tener una pareja

La semana comenzó picante para una de las modelos más polémicas de Argentina. Luciana Salazar estuvo en República Z y brindó una fuerte entrevista en el programa “Mandale Fruta”.

En medio de todas las temáticas y debido a la gran experiencia que ella tiene, pudo hablar del pasado, presente y futuro. Más allá de esto, la famosa rubia siempre tiene algo para decir que causa polémica y tampoco tiene miedo de callarlo.

Esta vez, el programa que cuenta con El Polaco, Sofía Jujuy Jiménez, Eleonora Pérez Caressi y Agustín Battioni, tuvo una gran mediática para analizar y no quedó afuera ningún detalle.

“Me gustaría estar en pareja, soy muy exigente, no es fácil”, fue la primera frase que expresó la modelo y actriz. De esta manera, comenzó una charla bastante picante donde dijo cada una de las exigencias que tiene sobre un posible hombre en su vida.

“Me tiene que generar mucha admiración, para mí la libido pasa por ahí. Y esa admiración viene, por ejemplo, de las ganas que tiene el hombre de lograr sus objetivos porque yo soy así también, soy muy perseverante. Busco una persona parecida a mí, pero no del todo, sino chocaríamos mucho, y si es igual a mí, yo soy muy difícil”, confesó.

El detalle clave para ser pareja de Luciana Salazar

Dejando de lado todo el aspecto físico, la rubia se refirió a la importancia del intelecto y dijo: “Yo quiero que se me caiga la baba, amo verlo a mi hombre dándolo todo en lo suyo, en lo que haga. Que tenga aires de liderazgo, porque la inteligencia me puede mucho. La atracción más fuerte que me genera un hombre es su poder de intelecto. Pero no es la inteligencia solo de culto, es el cómo llevar la vida adelante”.

Más allá de estas palabras expresadas, confesó que en sus veinte años si tenía como primordial el físico pero ya no. “Cuando era joven era muy fisiquera, pero ahora ya no. Tampoco voy a buscar a alguien que no me genere nada, ningún sex appeal. Pero ponele que objetivamente no sea lindo, hay cosas que lo terminás viendo lindo. Estoy en ese momento en que tengo ganas de encontrar”.

Entre otras grandes temáticas que se tocaron sobre su vida, Luciana Salazar habló de su exposición y las críticas recibidas: “Sinceramente yo debo ser una de las mujeres más criticadas de la Argentina, lo asumo porque lo vivo, por todas las cosas que dicen, las barbaridades que dicen, y encima ninguna son verdades”.