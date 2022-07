Locho Loccisano rompió en llanto al ser eliminado de ‘El Hotel de los Famosos’: “No me quería ir”

Locho Loccisano es el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos, tras perder en el duelo de la H contra Walter Queijeiro. “Son lágrimas de felicidad, creo. No me quería ir”, dijo el ex Combate, quien enfrentó el desafío con una lesión en el pie.

La semana pasada, Locho Loccisano empezó con un gran dolor en un pie, tras un mal movimiento en el laberinto. Fue asistido por una médica, que le dio un pronóstico complicado para los desafíos de la H.

“Tengo un esguince de dedo, así que espero que mis compañeros tengan compasión y no me nominen hoy a la noche”, especuló el participante, aunque Alex Caniggia, Martín Salwe y Lissa Vera habían decidido refundar “La Familia”.

A pesar del pedido del ex Combate, sus compañeros lo nominaron y tuvo que enfrentarse en el duelo de eliminación de este lunes contra Walter Queijeiro. En la H, Locho llevó la delantera desde un comienzo debido a la diferencia de edad.

Tras finalizar el duelo, Walter y Locho se fundieron en un abrazo

Aunque la motricidad fina de Walter le permitió ponerse en carrera a la hora de embocar una serie de tótems con un anzuelo. Esto terminó inclinando la balanza para Queijeiro, y Locho reconoció la derrota arrodillándose frente a la H mientras su rival insertaba la tarjeta. “Bien jugado”, le dijo Locho entre lágrimas al terminar el desafío y se fundieron en un abrazo.

La despedida entre lágrimas de Locho Loccisano

“Fue un juego durísimo, y Locho demostró que aunque no esté al ciento por ciento da todo. Me dijo jugá bien, jugá con todo, y le hice caso”, reconoció Walter.

“Son lágrimas de felicidad, creo. No me quería ir, pero… no sé qué decir”, soltó Locho entre lágrimas. “Avísenle a mi mamá que me espere con una milanesa napolitana, que tengo hambre”, añadió, en tono de broma. “Me voy a quedar unos días en lo de mi vieja, para aprovechar a estar con mi familia”, dijo.

“Sé por qué estoy acá, porque perdí, el para lo veré mañana, o dentro de unos días, unas semanas. Pero esa es la búsqueda: cambiar el ‘por’ por el ‘para’”. No me quiero ir sin agradecer”, agregó Locho, y enumeró a todos los involucrados en el ciclo, y les deseó a todos sus compañeros buena suerte en la definición.

La angustia de Locho Loccisano tras quedar eliminado

“Creí que este día no iba a llegar, y llegó, pero me parece que se viene todo bueno. Me da bronca cómo llegué hasta esta H por la lesión en la rodilla y el pie, pero bueno… Parece que es una pesadilla pero no”, concluyó Locho antes de cruzar la puerta de salida.