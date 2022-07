Martín Salwe casi le pega a Locho Loccisano por hacer trampa en El Hotel de los Famosos

Un nuevo enfrentamiento entre Martín Salwe y Locho Loccisano ocurrió este miércoles en el Hotel de los Famosos. En el desafío por conseguir inmunidad, los participantes tuvieron un tenso cara a cara que casi termina a las piñas, a causa de que el locutor lo acusó a Locho de hacer trampa.

Desde que ingresó Locho Loccisano al Hotel de los Famosos, Martín Salwe siempre estuvo en la vereda de enfrente. A pasos de llegar a la final del reality, este miércoles los participantes se enfrentaron en un nuevo desafío por conseguir inmunidad.

Salwe pidió que revisaran un movimiento de Loccisano y la producción debió repetir la secuencia hasta obtener un ganador. Locho no había cortado toda la madera con el hacha y había pasado a la siguiente etapa del juego.

Entonces, El Chino Leunis, conductor del ciclo, frenó el desafío y le pidió a los participantes que volvieran a partir en dos el bloque. “No vale, hay que cortar todo eso, vamos a volver a empezar desde ahí”, anunció el conductor.

Martín Salwe, furioso contra Locho Loccisano: “¿A quién puteas?”

Mientras tanto, Alex Caniggia se mantuvo callado y concentrado en el desafío, ya que reconoció que sentía un gran cansancio. “Por primera vez puedo decir que estoy completamente enyesado”, expresó. El desafío parecía terminar y Locho era el líder, lo que lo convertiría en el segundo inmune de la semana, puesto que la primera fue Lissa Vera.

Pero apareció Salwe y gritó de fondo: “Está mal, miren bien esto, no cortó todo”. Loccisano no se quedó callado y le retrucó: “No hay que quejarse, yo gano con la cabeza, la bondad siempre gana”. En ese momento la tensión aumentó y el locutor se le acercó con actitud desafiante: “¿Qué te pasa? ¿A quién puteás boludo?”.

El Emperador -Alex Caniggia- los separó, mientras Locho le decía a Martín: “Te estás metiendo en mi juego”. En un corte de edición, Walter Queijero aportaba: “No sé por qué Locho no lo rompió cómo como correspondía, en estos momentos no se puede dejar lugar a la duda”

Mientras esperaban que la producción definiera, el ex Combate le recordó a Salwe: “Vos ganaste muchos juegos sin hacer lo que había que hacer”. A lo que el locutor le respondió: “No es por ganar, y yo siempre que gané lo hice en ley, como tampoco jamás le festejé en la cara a mis compañeros”.

Alex Caniggia en la ambulancia mientras Locho Locciano y Martín Salwe discutían (Collage web)

“Y yo jamás quise cagar a piñas a alguien”, contestó Locho, en referencia al intento de pelea que había ocurrido minutos antes. “¿Te encanta el show? Acá tenés las cámaras, mirá”, le dijo Martín. Segundos después agregó: “El pibe te sonríe con los ojos celestes y parece que es el pibe más bueno del mundo, pero hace esto...”.

El Chino Leunis frenó en seco a Locho Loccisano

Loccisano se acercó a ver hasta dónde había cortado el bloque de madera, pero El Chino lo frenó. “No metas la mano, si ya le metiste un hachazo más cuando terminaste e incluso cortamos, volvimos a poner la soga y dijimos que tenían que cortar toda la madera; yo no veo desde acá si cortaste o no todo, pero te lo expliqué dos minutos antes y lo volviste a hacer”, le reclamó Leunis.

La conducción está a cargo de Pampita y el Chino Leunis.

“Me hubiera gustado que no me dejaran seguir entonces, pero ya está, si tiene que ganar él, que gane”. Ante este dicho, el conductor le pidió que no hiciera suposiciones: “No deslices eso, no digas cosas que no son Locho. Estamos todos realmente preocupados y amargados porque pasa esto y vos decís eso”.

“No me di cuenta de que no había cortado toda la madera, me dejaron avanzar y seguí. Igual asumo mi responsabilidad y tiene todo su derecho Alex Caniggia de haber ganado este juego”, añadió Loccisano. Finalmente, la producción decidió y Caniggia fue el ganador de la segunda inmunidad de la semana.