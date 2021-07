Las razones de María Becerra para no presentarse junto a Tini Stoessel en los Premios Juventud 2021

Anoche se celebraran en Watsco Center (Coral Gables, Miami) los Premios Juventud 2021, uno de los más esperados por los latinos. En el evento Bad Bunny y Karol G resultaron ser de los músicos más premiados, pero fue la presentación de Tini Stoessel la que volvió loco al público, cuando presentó el nuevo tema “Miénteme”, que ya tiene más de 135 millones de reproducciones en YouTube, sin contar los clicks que recibió en Spotify.

Sin embargo, aunque la presentación de la ex Violetta fue impecable y superó toda expectativa, muchos no pudieron evitar notar una ausencia que era clave para el tema. Es que María Becerra, la otra argentina con quien Tini presentó su nuevo tema, no estuvo en el escenario.

Sin embargo, ante la consulta de los usuarios por las redes, la cantante de “Cázame” salió a explicar la razón por la que no pudo acompañar a su colega y amiga. En algunos videos que se pudieron ver del back, María primero bromeó diciendo que se había demorado en el maquillaje. Pero luego reveló que a pesar de estar presente no pudo ingresar al escenario por complicaciones con la VISA. María tenía VISA de turista y para cantar necesitaba una de trabajo, que no habían tramitado

“María Becerra no pudo cantar conmigo por temas de VISA pero la extrañé demasiado, me hubiese encantado estar con ella y ojalá pronto poder cantar juntas MIÉNTEME en vivo. Te amo amiga gracias por todos sus mensajes llenos de amor estoy muy emocionada”, explicó Tini por su Twitter.

“Mi tini tini tini te extrañaba mucho mi cielita”, le contestó ella. Luego escribió orgullosa: “Hubiese sido un sueño cantar juntas amiga te amo! Gracias por haberme invitado a cantar, no pude pero sabes que moría por estar. Estuviste increíble amiga, que emoción verte cantar nuestra tan especial canción juntas #mienteme te amo”.

Eso no les impidió poder sacarse varias fotos mostrando su reencuentro:

La impresionante presentación de Tini

A pesar de que no estuvo con su amiga, Tinita sorprendió con una presentación impecable que hizo saltar a todo el mundo de sus asientos. La cantante volvió a demostrar su gran talento musical presentando en vivo, con varios cambios de voz y en esta ocasión cantando en solitario. Además de tener una movida coreografía incluida que llevó a la perfección.

Sin embargo, deslumbró con su primer conjunto, con el cual presentó la categoría “Agente de Cambios”. El vestido silver con ruedo irregular y profundo escote bordeado por anchas cadenas en plata dejó a todos enamorados, hasta a Sebastián Yatra.