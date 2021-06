Por presión de Tini Stoessel, María Becerra contó que sacarán otro tema juntas tras el éxito de “Miénteme”

María Becerra fue la invitada especial con la que Jey Mammón cerró la semana en Los Mammones. La artista visitó por primera vez un estudio para una nota y habló todo sobre su corta y exitosa carrera como cantante. Además, Tini Stoessel le dejó un mensaje y le dio el pie para contar que harán otra canción juntas.

La cantante argentina más escuchada del momento saltó a la fama en poco tiempo y aún no hace un recital por la pandemia. Además, reveló que la entrevista con Jey era la primera que hacía de forma presencial, ya que todas fueron a través de las redes y de videollamadas, según contó.

Fresca y feliz de estar en el piso, la artista recibió un mensaje de una de sus amigas más queridas del ambiente, con quien meses atrás sacó el éxito Miénteme. Tini Stoessel, contó que por error escuchó un tema de María Becerra y dejó que la joven termine de contársela a Jey Mammón.

María Becerra sacará un nuevo tema con Tini Stoessel. Captura del vivo.

“Una vez viniste a casa y me querías mostrar el tema con Cazzu me acuerdo, me lo pasaste por WhatsApp y te confundiste y me mandaste un tema que no era ese y estabas vos sola. Y terminé haciendo qué... y quizás en algún momento eso salga a la luz. Terminala de contar”, dijo Tini en el video que grabó desde Estados Unidos.

“Mirá vos... la tiró de cheto y bueno... lo voy a tener que spoilear. Eso es verdad, una noche fuimos a su casa y los artistas tenemos mucho esa costumbre cuando nos juntamos o en una fiesta llega un punto que te pones re copete y te ponés a mostrar tus temas”, comenzó el relato de María Becerra.

María Becerra en Los Mammones. Captura del vivo.

Y siguió: “Le dije ponete este tema que lo vas a re gozar y le iba a mandar el Animal con Cazzu y no va que le mandé otro. Pero en ese momento se me apagó el celular y no se llegó a enviar”.

“Cuando llegué a mi casa después de la fiesta me mandó un mensaje ella y me dice ‘amiga qué temón el que me mandaste, lo quiero, me quiero sumar por favor’. Y es una canción que no salió, que nadie conoce y se sumó de una. Y bueno por ahí la sacamos”, contó la cantante sobre el error.

“Y bueno ya que lo dijo, ahora quedaste enganchada”, le advirtió María a Tini.