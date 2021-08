Las fuertes declaraciones de Santiago Lara contra Dalma Maradona: “Desconfío de ella”

Los conflictos por la herencia de Diego Armando Maradona parecen que no terminarán nunca. Entre idas y vueltas, continúan surgiendo posturas, datos y testimonios que ralentizan el proceso.

Luego de que se conociera que Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona, el joven salió a desmentir los dichos de los medios. “El ADN le dio negativo y esto impacta sobre la sucesión, porque es un heredero menos para repartir”, dijo Carlos Monti en Nosotros a la Mañana.

Luego de que se hiciera conocido el dato, Lara se mostró furioso y exigió un derecho a réplica en los medios de comunicación. Tras algunos frenos, finalmente dio su versión en A la tarde del canal América, donde no perdió la oportunidad de contar su verdad.

“Me enojé porque la gente no se informa. Nadie sabe en qué instancia estoy del juicio. Hace una semana hicimos los hisopados con Marcelo Lara, mi papá, y yo, para demostrar que no somos padre e hijo. Todavía no se sabe, por eso la demanda de impugnación”, explicó el joven.

Además, arremetió contra la hija mayor de Claudia Villafañe, luego de que la panelista Débora D’Amato hablara sobre el reciente mensaje que Dalma Maradona había publicado en sus redes.

“Como lo dije anteriormente, estoy a disposición de la Justicia por si me necesitan”, escribió, aunque fue un ofrecimiento que Lara rechazó por completo.

La hija mayor de Maradona y Claudia Villafañe se mostró dispuesta a dar su ADN para que Santiago conozca su identidad. web

“Eso lo subió después de que la etiqueté en mi historia. Imaginate lo tranquilo que estaba, porque si una persona está esperando un ADN no va a estar durmiendo. Es como si querés ver si ya cobraste y vas al banco a cada rato a ver si está acreditada la plata”, explicó Santiago para contextualizar.

Y agregó: “Ella nunca se quiso acercar a mí, nunca me mandó un mensaje. De las millones de veces que hablé por Instagram, y le quise mandar mensajes, en todos estos años que estuve mostrándome púbicamente, ¿por qué ella nunca se acercó? Millones de veces dije, hasta el jueves pasado, que tenía la mejor onda con todos. Hoy en día no quiero tener nada con nadie”.

"Me enojé porque la gente no se informa. Nadie sabe en qué instancia estoy del juicio." web

Como ha declarado anteriormente, piensa que la única instancia válida para comprobar su identidad es la exhumación del cuerpo de Diego.

“Desconfío de ella. Por ahora no es motivo para hablarlo porque tengo información de personas que conocen a Diego desde chico. No me sirve el ADN de Dalma, ni de Diego Junior, ni de las hermanas. Yo quiero hacerme el ADN con mi progenitor, con la persona que sería mi papá”, sostuvo.

En ese momento, D’Amato aprovechó para explicarle que no es necesaria una exhumación porque existe material genético en la Justicia. “Como me hicieron una noticia falsa, ¿las muestras de la Justicia no pueden ser falsas?”, se preguntó Lara.

Aún se encuentran en proceso de reconocer quién es el verdadero padre de Santiago Lara. web

Durante la nota, Lara continuaba insistiendo que hay muchos intereses pujando por saber cuál es su verdadera identidad. Así, admitió: “no sé en quienes confiar tampoco, porque si vamos al caso desconfío hasta de mí mismo.”

“En 2004, Luis Ventura fue a buscar información al respecto, que estaba en el estudio de Benito Lynch y descubrió que desapareció todo del estudio”, declaro acerca de las pruebas que comprueban su relación con el futbolista.

Luego siguió hablando acerca de los hechos que le hacen pensar que Maradona si es su verdadero padre. “Hasta Guillermo Coppola sabe quién es mi mamá, porque él mismo salió a hablar sobre mí. Diego en 2019 dijo que tenía un buen recuerdo sobre mi mamá. Matías Morla también lo dijo.”

Y contó que él iba a nacer en un hospital público, aunque “pusieron plata Carlos Ferro Viera y Diego Maradona y me llevaron a una clínica privada de City Bell y terminé naciendo ahí”.