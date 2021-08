Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo apasionados y a los besos

Durante estos días, el apellido Maradona ha estado circulando en todos los portales porque se reveló que Santiago Lara y Magalí Gil no son hijos de Diego Armando; sus pruebas de ADN dieron negativo y eso causó algunos revuelos en las redes. Pero a Gianinna no le sorprendió mucho la noticia y se mostró apasionada con su novio.

La hija menor de El Diez y Claudia Villafañe está en pareja con Daniel Osvaldo y cada vez, ambos se sueltan más en el mundo virtual y comparten postales que dejan en claro que su amor ya está afianzado y que son felices juntos.

Fue el ex futbolista quien subió a las historias de Instagram una toma íntima de la pareja, en la que se los ve acostados, abrazados y dándose un beso. La selfie muestra un tierno momento de los tortolitos, ella toma la imagen y luego él la comparte en redes.

Y el condimento especial de la publicación es el “Te amo” que el padre de Morrison, fruto de su relación con Jimena Barón, le dedicó a la hija de Diego Armando Maradona. ¿La respuesta de Gianinna? Solo replicar la historia de Daniel.

La foto apasionada de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo Redes Sociales

¿Qué dijo Gianinna sobre su relación con Daniel Osvaldo?

Están por cumplirse nueve meses de la muerte de Diego Armando Maradona y las guerras judiciales continúan. Y en medio del caos, Gianinna realizó una publicación, muy emotiva, con una foto retro de su papá.

La hermana de Dalma Maradona reveló que desde que El Diez no está en este plano, ella no es la misma y jamás lo será pero que encuentra refugio en su novio Daniel Osvaldo.

“Es cierto, puede que sea fría, que nada me duela ni me derrumbe. Después de que te matan a tu papá, nada más te voltea, nada más te atraviesa ni nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que te impide respirar y tristeza”, escribió en Instagram.

Luego agradeció a todos sus afectos que siempre están con ella: “Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos”.

Y ahí llegó la mención a su pareja por primera vez: “Me enamoré. No podía no conocerlo y mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Yo no soy la misma y ellos ya lo saben”.