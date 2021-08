¿Qué hará Pachu Peña con la plata que recibió tras vender su cuenta de Twitter?

Pachu Peña sorprendió a todos los presentes en el estudio de “La academia” al confiar una acción solidaria que le aceptaron y aceptó sin pensarlo dos veces. Su fama y su humor lo hicieron ganar miles de seguidores en las redes sociales y gracias a eso, hoy puede ayudar a chicos que lo necesitan.

¿Por qué? Porque Pachu confió que vendió su cuenta de Twitter, donde tiene 600 mil Followers, y destinar ese dinero para distintas causas.

En la red del pajarito azul de Peña, se estaban viendo muchos mensajes sobre las criptomonedas y muchos pensaron que su cuenta había sido hackeada, entre ellos, Marcelo Tinelli, quien le consultó al respecto: “¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retwittea cosas en inglés”.

Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter Internet

Y el participante del ciclo de “ShowMatch” se sinceró en pleno programa: “No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores. Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos”.

A lo que agregó: “Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí”.

¿Cómo le fue a Pachu Peña en el baile de cumbia?

Pachu está lesionado de su brazo izquierdo y así bailó al ritmo de la cumbia en “La academia”. Para demostrar que todavía no está en óptimas condiciones, incluyó su estado en el acting y bailó con una férula puesta.

Junto a su partener Flor Díaz lograron 26 puntos gracias a un 10 de Ángel De Brito, quien lo felicitó por su actitud: “Poca gente deja su ego y dona algo tan valioso como son las redes sociales. Pero... ¿Esto fue cumbia? ¡Con todas las cumbias que hay! Más allá del reggaetón que bailaron, Flor es siempre una bomba. Baila muy lindo. Y Pachu bailó mucho a pesar de la lesión, pero además bailó e hizo un sketch al mismo tiempo, no sé qué otro participante podría hacerlo. Esta semana les doy un poco de paz”.

“A mí no me gustó nada”, le dijo Pampita quien tuvo el voto secreto. Guillermina Valdez les dio un 7 y explicó: “Cuando lo vi me di cuenta de que era muy inteligente este rol de paciente, teniendo en cuenta su estado, pero a mí me gusta más la cumbia argentina. Pero bueno, ya saben cómo los quiero... Por la nobleza del paciente.

Jimena Barón, con un 5, les criticó la canción: “Pachu, sos espectacular, medio ‘injuzgable’. No me parece piola que hayan traído a Daddy Yankee para la cumbia en la Argentina. Hoy estuvo flojo, perdón”. Y Piquín cerró con un 4: “Pachu, ¡no le pegaste a un paso! Ibas totalmente fuera de ritmo. ¿Te duele algo más? Porque todo estuvo fuera de música... Vos, Flor, estuviste divina. Tenemos que empezar a bailar un poco más. Todos te queremos”.