Un mendocino quedó eliminado de La Voz tras cantar un tema de Camilo y el artista lo alentó por videollamada

Tomás Peñaloza es el tercer mendocino que queda eliminado de La Voz Argentina, los primeros fueron los mellizos Vílchez de San Martín. El joven oriundo de Tunuyán cantó un tema de Camilo en los knockouts y Ricky Montaner lo llamó en vivo por videollamada para que le dedique unas palabras al participante que es fanático del colombiano.

El joven fue noticia días atrás por un fugaz romance con su compañera de team, Jassiel Colmenares, a quien eliminó en las batallas. El mendocino fue el elegido por Mau y Ricky para seguir en carrera, pero llegó pronto su despedida tras ser eliminado este jueves en los knockouts por Facundo Giovos, a quien muchos identifican como el “novio” de Lali Espósito.

Ricky Montaner llamó por teléfono a Camilo y habló con Tomás Peñaloza por videollamada. Captura del vivo.

Para esta instancia, Tomás cantó el tema de Reik, Farruko, Camilo y “Si me dices que sí”. El tunuyanino se lució con la canción que sus coaches le asignaron. Sin embargo, tanto él como su contrincante recibieron halagos de los jurados por sus presentaciones, por lo que la intriga se mantuvo hasta último momento.

Finalmente, Mau y Ricky comunicaron que Facundo era el elegido para seguir en el programa, pero le tenían una sorpresa a Tomás. Ricky llamó a su cuñado Camilo, quien está casado con Evaluna -la menor de los Montaner-, y el cantante le dio sabios consejos a Tomás luego de haber sido eliminado.

El mendocino confesó que es fanático del cantante y hasta se pintó las uñas como él para el show. “Ufff, no lo puedo creer. Mirá, tengo los puntitos en las uñas como vos. Soy fan, soy tu fan”, dijo Tomás.

Y luego Camilo tomó la palabra: “Yo te digo una cosa hermano, lo que yo opino y siento. Que tu estés ahí parado ya es un triunfo que soñaría la mayor cantidad de personas que sueñan con hacer música, ya es un triunfo gigante y un primer paso en tu carrera”.

Incluso, le contó su propia experiencia ya que el músico empezó su carrera en un programa de talentos. “A mí lo que me pasó, porque yo alguna vez también estuve ahí parado audicionando y siendo parte de un concurso, y la primera vez me cerraron la puerta y me dijeron que no, que yo no estaba listo. Y la segunda vez que me presenté, me lo gané y empezó todo el sueño de lo que es mi carrera hasta este momento”, cerró Camilo.