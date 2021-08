Amor en La Voz Argentina: Mau y Ricky formaron una pareja y un mendocino es protagonista de la historia

El amor llegó a La Voz Argentina y Mau y Ricky fueron los responsables de formar a la primera pareja del programa que tiene a un mendocino como protagonista. Tomás Peñaloza y Jassiel Colmenares se enfrentaron en las batallas y en los ensayos lograron conectar tanto que terminaron enamorándose.

En el ensayo con los coaches ya se notó la química que hay entre ambos. Las miradas cómplices los delataron y Nicky Nicole y los hijos de Ricardo Montaner se los hicieron saber. “Yo sentía que ustedes como que se amaban”, dijo Ricky.

“Noté lo mismo, noté incomodidad y dije ‘está bien me voy...’”, bromeó Nicky sobre la idea de dejarlos solos. Y Ricky Montaner les pidió retomar una parte de la canción y les gritó: “Chapen”.

Tomás y Jassiel, la pareja de La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Él la ama, te lo juro”, dijo el coach cuando los jóvenes se retiraron del ensayo. “Él le canta como si fuese el último momento de sus vidas”, agregó Mau Montaner.

Tomás es oriundo de Tunuyán y fue el elegido por Mau y Ricky para que siga en el programa. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó la conexión que tuvo con Jassiel a la hora de cantar “La noche de anoche”, el tema de Bad Bunny y Rosalía.

“Beso, beso, beso”, gritaron los coaches cuando terminaron la canción y los dos se pusieron nerviosos. “Había una energía...”, dijo Marley y los participantes confirmaron que se están conociendo.

“Yo veía cómo se miraban y pensé ‘estos se quieren mucho o son muy buenos actores’”, acotó el conductor de La Voz Argentina.

Tomás y Jassiel, la pareja de La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Acá entre los participantes pasan cosas, yo voy a ver si me mudo porque me tienen encerrada en el camarín y no me pasa nada. Me voy para ese sector”, comentó Lali Espósito sobre la situación.

Luego, Marley dejó que se saludaran y lanzó un pícaro comentario. “No nos vamos a preocupar por un contagio acá”, dijo y provocó la risa de los jurados.