¿Modelo? Claudia Villafañe impactó vestida de rojo y en una producción fotográfica original

Luego de resultar ganadora de la primera edición de “MasterChef Celebrity” (Telefé), Claudia Villafañe encontró una veta más pública y popular al punto de animarse a lanzar su propia línea de pastas, más precisamente ñoquis, la misma receta con la que sorprendió al jurado del reality de cocina.

La empresaria, que junto con una socia llevan adelante una compañía de organización de eventos, ahora sorprendió en su cuenta de Instagram al participar de una jugada sesión fotográfica que impactó a sus fanáticos.

Con un imponente vestido rojo y subida a una escalera dentro de una enorme cava la mediática comentó: “Eligieron vestido rojo y acá está!. Cuando me convocaron para hacer estas fotos, la verdad es que no quería saber nada! Me daba mucha vergüenza pero el resultado final me encanta! Gracias @veronicaruizyrusso 📸 y a todo el equipo porque una vez más compruebo que cuando trabajas con amigos y te divertís podes sacar lo mejor de vos. Gracias @germanmartitegui por prestarnos este espacio tan hermoso! El vestido es de @patricia.profumo”, dijo la madre de Dalma.

Como era de esperar la publicación ganó en pocas horas casi 15 mil “likes” de amor y admiración y mensajes como: “Mas diosa no se puede ❤️”, “Pero que fotón!!!!”. También muchos famosos quisieron expresar su sorpresa como el caso de Germán Martitegui, Georgina Barbarossa, Gianinna Maradona, Dalma, entre otros.

Con muchos proyectos en agenda, Claudia se da tiempo para atender a sus nietos e hijas, su empresa y seguir de cerca el tema de la herencia de Diego Armando Maradona.