María Fernanda Callejón perdió tres embarazos y resaltó el apoyo de Claudia Villafañe: “Gracias a ella tengo mi hija”

María Fernanda Callejón participó de un especial de Intrusos y compartió detalles de momentos muy duros y tristes de su vida, precisamente cuando perdió tres embarazos y uno de ellos con uno de sus grandes amores, Guillermo Cóppola. Además, resaltó el papel importante que tuvo Claudia Villafañe para poder tener a su hija, a quien tanto deseó y esperó.

La artista logró cumplir uno de sus grandes sueños en 2015, cuando junto a su pareja Ricky Diotto, tuvieron a la pequeña Giovanna. Pero antes, vivió momentos muy duros y tuvo que salir adelante luego de perder tres embarazos. “Yo perdí tres embarazos: uno a los 18, otro con Guille y uno con mi marido, con quien arrancamos la búsqueda después. Pero todo se sana”, dijo Callejón.

María Fernanda Callejón con su pareja y su hija.

“Yo estoy muy agradecida de que los Maradona me hayan abierto las puertas”, recordó sobre la época en la que fue pareja de Guillermo Coppola y tuvo contacto casi directo con la familia del astro del fútbol.

“Independientemente de que soy amiga de Claudia Villafañe. En otra etapa de su vida, nuestra amistad fue mutando. Me regaló muchas cosas y además tengo a mi hija gracias a Claudia”, confesó María Fernanda Callejón.

Y explicó por qué Claudia fue tan importante: “Ella me presentó a mi médico, Juan Carlos Manara. Ella me dijo ‘Acercate a Procrearte’ y también me acompañó mucho en 1999 cuando perdí un embarazo. Claudia es de fierro”.