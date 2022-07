La Voz Argentina: la hija de Esteban Bullrich se presentó con una canción que interpretó con lenguaje de señas

La hija de Esteban Bullrich se presentó en La Voz Argentina con una interpretación que emocionó a todos ya que ella usó el lenguaje de señas ante la mirada atenta y conmovida de su padre. “Para mi la música siempre fue una manera de decir lo que no podía decir hablando. Si puedo ayudar a alguien fue siempre a superar las diferentes situaciones que nos tocó gracias a la música. No sería quien soy sin la música”, expresó Margarita Bullrich.

Los cinco jurados dieron vueltas sus sillas pero fueron Mau y Ricky quienes se quedaron con la nueva participante. En la previa su padre habló mediante el uso de un dispositivo que le permite comunicarse. Entre lágrimas y emociones dijo que está orgulloso de su hija.

“En mi familia somos 7: mi mamá, mi papá y mis cuatro hermanos. Con mi papá cantábamos siempre. A los 9 años empecé comedia musical”, inició Margarita y aclaró: “Esta presentación se la dedico a mi papá, él fue el que me generó este amor por la música que tengo ahora”.

“Yo canto muy mal pero tenía la memoria de mi infancia. Había un piano en casa que nunca aprendí a tocar. Dije que cuando fuera padre iba a promover la música para mis hijos. Margarita fue quien más demostró la beta musical, así que cantábamos canciones de Drexler y hacíamos dúos”, contó Esteban Bullrich.

“A mi papá lo diagnosticaron con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) estuvo siendo un poco duro, fue algo que aprendimos con la familia, aprender, sacar con lo música todo lo bueno. Por eso el lenguaje de señas, para concientizar”, remarcó Margarita para quien el paso por La Voz estuvo cargado de afecto y palabras de aliento.

Pronto los seguidores de las redes comenzaron a elogiar a esta particular cantante. “Primera vez que lloro...tal vez no fue súper precisa pero no siempre lo perfecto te llega...el alma hace mas... una dulce total y el papa uf... es cierto que las cosas que nos pasan nos enseñan...te aplaudo Margarita”, escribió una de las seguidoras. Y otra sumó: “Ejemplo de superación de una gran familia”. Los likes se sumaron por miles.