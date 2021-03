La tremenda extorsión que sufrió Eugenia Tobal tras tener su charla con el Papa Francisco

Eugenia Tobal estuvo presente en el programa de Jey Mammon y allí se refirió sobre sus experiencias como actriz, su maternidad y además, recordó la visita que hizo al Vaticano, donde tuvo un encuentro con el Papa Francisco. Sin embargo, la actriz tildó esa experiencia de “horrible” y explicó que tras esa entrevista sufrió una extorsión para dar una nota por parte de un periodista.

Eugenia Tobal y su encuentro con el Papa Francisco

“Fue horrible porque me mandaron a leer los labios. Nada de eso estaba premeditado, solo sucedió. Yo le dije que era muy feliz con mi vida y que lo único que me faltaba era ser mamá” , contó Eugenia y recordó que un joven que estaba de visita en ese lugar le sacó las fotos y se las pasó a su teléfono, segun Ciudad Magazine.

“Fue un momento muy privado y muy íntimo porque hablábamos al oído y solo uno de mis hermanos, que estaba al lado, escucho la charla. (…) Y después me enteré, porque me llamaron de todos lados pero no di notas, que me habían leído los labios”, le dijo a Jey Mammon.