Dura noche de MasterChef Celebrity: la tajante respuesta a Gastón Dalmau y el llanto de Fernando Carlos

La noche de “bingo gastronómico” en MasterChef Celebrity 2 tuvo un interesante desenlace cuando dos de los participantes sucumbieron frente al jurado, uno por indignación y el otro por frustración. El juego que se proponía para sumar puntos para el inicio de semana, en lugar de números, los cartones contendrían utensilios, ingredientes y métodos de cocción, que los concursantes debían utilizar en el plato que eligieran para preparar.

El ganador de la última medalla dorada, Daniel Aráoz, fue el encargado de repartir. El que hiciera línea o bingo accedería a retirar los ingredientes que quiera las veces que sea necesario. Como ganadoras quedaron Sol Pérez y María O’Donell por empate.

Al final, los participantes quedaron en un interesante división, cuando muchos de los mejores cocineros amateur se llevaron puestos el delantal gris: Gastón Dalmau, Aráoz y Fernando Carlos, pero este último ya venía de zafar de una gala de eliminación. Mientras, las que se salvaron con el delantal blanco con sus platos fueron Sol, Candela Vetrano, María y Flavia Palmiero.

En el momento de la devolución el ex Casi Ángeles tuvo un cruce con Germán Martitegui , por enfrentarse frente a lo que creía era un injusta devolución. Cuando el juez le explicaba que su preparación fallaba sobre todo en estar mal distribuida cayó un poco en la la condescendencia: “Es como muy simple pensar las cantidades de un plato”. Gastón le respondió: “Sí, por ahí para vos que trabajás en la cocina”. Pero el jurado contestó sin siquiera mirarlo: “No te voy a seguir contestando”. En el backstage, el actor añadió: “Vos trabajás de esto, yo no”.

Parece que Martitegui venía con las energías recargadas esta noche, porque solo un poco antes terminó callando a Flavia Palmiero cuando estaba en su devolución.

La frustración de Fernando Carlos

Empezada la noche, el periodista deportivo venía con las ganas recargadas después de una complicada noche en la gala de eliminación. Incluso después de ganar un poco de beneficio con la línea de un bingo, mostró a todos su remera que tenía de estampado una foto de Damián Betular.

Pero a pesar de sus esfuerzos y buena onda, el jurado nuevamente no quedó satisfecho. Fue Donato De Santis quien le dijo: “Lamentablemente lo tuyo fue bastante forzado. Los sabores, son tantos que ninguno resalta porque ninguno estaba cocinado bien porque tuviste que correr para satisfacer la tarea de hoy”.

Pero en el turno de los otros dos, le halagaron algunas de las preparaciones de su palto, valorando el esfuerzo. Allí fue cuando el periodista se aflojó: “Hoy tengo presión de no pasar papelones, de conformarlos. En un momento dije ‘Bueno, ¿qué hago con todo esto?’ Esto que decía Fede Bal de la frustración. Dije ‘Bueno, no es lo mío. Se nota que no es lo mío, pero bueno, ganas le pongo’”, contó sobre su experiencia en el programa.