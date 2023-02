Eugenia Tobal mostró su “modo vacaciones” y cautivó al posar con una bikini de tiritas desde el Caribe

Eugenia Tobal viajó a Punta Cana con su familia y desde el paraíso de República Dominicana se robó todas las miradas de Instagram con sus fotos en bikini y al natural. La artista cautivó a sus fans con sus postales veraniegas y cosechó miles de “likes”.

No hay dudas de que Tobal es de las actrices argentinas más talentosas. Si bien lleva un tiempo alejada de los medios, en Instagram tiene casi un millón y medio de seguidores con quienes mantiene un fluido contacto.

Desde que nació su hija, le dedicó su tiempo por completo a la maternidad, ya que siempre soñó con formar una familia. Y eso es lo que comparte con sus seguidores en las redes, su lado maternal que sus fans adoran.

Aunque en uno de sus últimos posteos decidió compartir un poco de la Eugenia sensual que lleva adentro. Aprovechando el clima distendido de vacaciones, posó divertida para la cámara con una bikini de tiritas y triangulitos con un estampado animal print.

“Aprovechando fotógrafo #misdoscaras. Sé que prefieren a Ema pero no me la quería perder!!!! Me hago la top…. Jajajaja”, escribió Eugenia al pie de sus fotos que culminaron posando con su pequeña hija.

Eugenia Tobal enamora en redes.

Eugenia Tobal conquistó a sus seguidores con su bikini animal print

La actriz se tomó fotos al natural que en pocas horas recibieron más de 15.700 “me gustas”. Sin filtros ni retoques estéticos, Tobal posó desde la pileta del exclusivo resort donde se hospeda y desde allí dejó salir su espontaneidad que todos aplaudieron.

Son pocas las famosas que se animan a mostrarse de cuerpo completo sin ayuda de los filtros de Instagram, de las aplicaciones o con retoques estéticos que pueden hacerse con ayuda de la tecnología. Y eso fue lo que los usuarios valoraron de las fotos que subió Tobal y se lo hicieron saber.

“Sos top y lo mas lindo es que te mostras tal cual sos, eso te hace única”, “Que alegría me da verte tan feliz, lo mereces”, “Vieron que se puede ser bella así natural?”, “Que lomo!! Divinas”, “Estás muy top y linda y natural”, “Autenticidad!!!”, “Que flaquiiita diría Susana!!!!!”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

