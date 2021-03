Hernán Drago se declaró a Celeste Muriega con unas tiernas palabras, pero fue definitivo respecto a una relación

Después de las fotos, los rumores y datos de allegados a ambos, Hernán Drago finalmente salió a aclarar que es lo que sucede hoy entre él y la bailarina Celeste Muriega. Ambos trabajan juntos en Bienvenidos a Bordo y han sido los mismos fans del programa quienes iniciaron este “romance” sin confirmar.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el modelo tuvo la oportunidad de hablar con verdad sobre lo que pasa entre él y la bailarina. Aunque a pesar de las negativas no pudo negar lo que la joven Muriega tiene: “Es una mina que me parece una mujer entera la mire por donde la mires, me gusta y es una artista”, dijo halagándola. Pero inmediatamente continuó con la negativa rotunda: “No hay nada para titular ni nos estamos volviendo a ver”.

La constante negativa de Hernán Drago a una relación

Para llegar a las palabras sobre Celeste, el modelo pasó por un recurrente negativa y explicación a su actual situación sentimental. “Me quieren poner de novio, en su momento aclaré lo de (Alejandra) Maglietti y ahora me toca aclarar lo de Celeste Muriega”, dijo un tanto indignado. “(…) Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Mi corazón está mejor que hace un tiempo atrás. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio”, explicó.

El modelo junto a su ex mujer, Bárbara Cudich, madre de sus dos hijos, con quien estuvo por 20 años.

“No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance”, volvió a decirle al conductor del programa. Luego, sobre sus “encuentros” con Muriega explicó: “Es una chica que es soltera y yo estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos muy bien. En un tiempo me gustaría estar con alguien, pero hoy no. El día de mañana no sé. Hoy no me gustaría que aparezca esa persona”.

Las fotos que despertaron los rumores.