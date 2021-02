Hernán Drago “jugó” un poco con la tintura y sorprendió con un look “sugar daddy”

Durante la pandemia fueron varios los famosos que decidieron cambiar su look. Y uno de ellos es Hernán Drago , quién decidió cambiar su imagen por unas horas después de su participación en “Bienvenidos a Bordo”, el programa de Guido Kaczka.

El modelo brindó una entrevista con “Mitre Live” donde se lo observó totalmente teñido de blanco y provocó sorpresa entre sus seguidores que le elogiaron su decisión.

El artista comenzó diciendo: “Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”.

En ese sentido, manifestó: “Esto igual es momentáneo, mañana me doy un baño y vuelvo a la normalidad. Gracias por todas las cosas lindas que me van diciendo”.

Captura de Instagram

“Mi mamá cuando me vio con este look me preguntó si estaba bien y si me estoy cuidando. Yo me veo y me resulta raro, pero siempre trato de ser funcional para lo que se me contrata”, agregó.

La reacción de Celeste Muriega ante el nuevo look

“La gente se divierte mucho y esto empezó con un juego televisivo. Empezamos con una peluca y no sé cuál es el techo de todo esto. Que sea lo que Dios quiera, con el afán de divertirnos y eso está buenisimo, la vida pasa por ese lado también”, dijo al respecto.

Y expresó: “Mi profesión me lleva a esto, a hacer un programa muy sano, cuidado, para toda la familia y me toca ser una pata del programa que es esto. Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años”,

“Mis compañeros me pidieron que me lo deje este look y Celeste Muriega ni lo vio me parece” , concluyó.