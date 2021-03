Una nueva foto alimentó los rumores de relación entre Hernán Drago y Celeste Muriega

Hace algunas semanas comenzó a correr el rumor de la buena onda entre Hernán Drago y Celeste Muriega, ambos compañeros en el ciclo de El Trece “Bienvenidos a Bordo”.

Si bien la que sólo salió a hablar de la buena relación que existía entre ellos fue la bailarina, el modelo no negó ni confirmó nada.

Ahora se los vio muy risueños y compinches conversando en la calle luego de la grabación del programa de Guido Kaczka y, nuevamente las especulaciones comenzaron a cobrar vida sobre este nuevo romance.

La pareja está más cerca que nunca

En las fotos tomadas a la pareja por el portal Ciudad se ve a Muriega con una valija lista para viajar a Carlos Paz en donde trabaja en la obra teatral “América Show” esperando un remis mientras Drago le hace compañía.