La sorprendente calificación de Jorge Rial a Marina Calabró

Invitado a “Intrusos” (América) en el día de su regreso a la televisión, Jorge Rial habló de sus expectativas sobre su nuevo ciclo y de las sorpresas que tendrá para el primer programa.

La entrevista a Matías Morla genera muchas expectativas entre los familiares de Diego Maradona y la prensa por ser la primera vez que el polémico letrado habla con un periodista.

Horas antes del estreno y refiriéndose a sus nuevos compañeros de ciclo, Rial se refirió a Marina Calabró y dijo: “Tengo un equipazo, que vuelve conmigo. Es la única mujer que me abandonó y volvió”, dijo Jorge Rial bromeando sobre la periodista.

“Todas las que me abandonaron no me quieren ver más. Pero ella volvió”, dijo el conductor sobre Calabró.

Hace unos días y en la misma sintonía, Marina Calabró dijo en el portal Ciudad: “Me tienta la posibilidad de volver a trabajar con Jorge porque hice cuatro años de Intrusos y lo pasé genial con él, tenemos una relación de confianza, respeto y es uno de los pocos conductores con los que me tiro a la pileta a laburar sin pensarlo. Sé cómo es, cómo trabaja y lo admiro. No podría ser panelista de alguien a quien no respete ni admire. También me encanta poder trabajar en el prime time de un canal”, finalizó.