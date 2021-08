La Negra Vernaci estalló furiosa y abandonó su programa al aire

La Negra Vernaci abandonó su puesto como conductora en los estudios de radio FM Pop hasta que se establezcan medidas preventivas contra el Covid-19.

“Con la salud no se jode, hermano. Cuando nos digan que están los estudios en condiciones, volveremos a trabajar”, disparó contra la producción.

Defendiendo su postura en cuanto a las medidas preventivas y tras anunciar la llegada de la variante Delta a Córdoba, la conductora no perdió oportunidad de hacer su descargo en vivo frente a todos los oyentes.

La Negra Vernaci tajante: “¿Cuándo van a poner protección?”

Ya desde el comienzo del programa, la Negra comenzó a disparar críticas contra los pocos cuidados que se emplean en el estudio. “¿Cuándo van a poner protección? Ya llevamos tres semanas, está la Delta dando vueltas entre nosotros. Ya hay circulación comunitaria acá en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba ni hablar”, arrancó diciendo al principio del programa.

Y continuó: “Dejémonos de joder, ¿en serio nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección? ¿cuánto hace que la pedimos, tres semanas? Dejémonos de joder chicos, cuídennos un poquito. No te digo que se ocupen, pero un mínimo dale. Estamos jugando al cajero entre vos y yo”, dijo, haciendo referencia a Humberto Tortonese.

Su compañero de estudio aseguró que habían prometido arreglar los desperfectos, aunque aún continúan esperando. Haciendo referencia a las mamparas de protección, arremetió: “Hay toda una abertura abajo. Nos dijeron ‘el lunes está’ y después no estuvo más.”

En ese momento, Vernaci agregó a su descargo: “Es una mentira desde el lunes pasado, este lunes… Si vamos a hablar de sueldos esta todo bien, si quieren hablar de hacer nuevos separadores y hablar de artística, bueno. Pero con la salud no se jode hermano.”

Indignada con la situación, arremetió: “Tres semanas trabajando así, así no se trabaja. Punto, no hay mucho más para decir. Yo me levantaría en este momento y me iría a mi casa, pero después dicen ‘la negra está loca’. Pero de verdad, es lo único que habría que hacer. Levantarse e irse a la casa y trabajar desde la casa, porque estoy, en un trabajo, es inadmisible.”

Luego de un corte y una tanda musical, la conductora volvió al aire y comunicó que el equipo había decidido irse a su casa y que iban a continuar el programa cuando lleguen a sus destinos. Anunció a sus oyentes: “Hemos tomado la decisión de irnos a trabajar desde nuestras casas.”

“La verdad, es ridículo que estemos hablando rodo el tiempo de cuidarnos y seamos incoherentes. No se puede ser incoherentes en la vida todo el tiempo. Un poco si, porque es parte de la locurita, pero hay cosas fundamentales con las que no se jode.”

Finalmente, La Negra concluyó todo su mensaje aclarando: “Cuando vos tenés a alquien al lado que no te cuida… adiós bombones. Lo mejor es cuidarse uno mismo. Cuando nos digan que están los estudios en condiciones, volveremos a trabajar.”