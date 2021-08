Gino Renni dejó un explícito pedido a los medios sobre los homenajes a su carrera luego de su muerte

Tras la muerte de Gino Renni a los 78 años luego de haber estado internado dos meses por coronavirus, salió a la luz un archivo en el que el actor opinó sobre los homenajes en televisión post mórtem. El artista fue tajante y se mostró en desacuerdo con algunos de ellos.

Renni se enteró que tenía coronavirus justo el día de su cumpleaños y el cuadro se agravó con el correr de los días a causa de una bacteria que le causó problemas renales.

Este domingo se conoció la triste noticia de la muerte del cantante tras haber luchado hasta último momento contra el virus. En las últimas horas, trascendió uno de los pedidos que le hizo Renni a los medios en 2019 sobre los homenajes a las personalidades que mueren.

Gino Renni y Emilio Disi trabajando juntos. Web

El comentario del artista surgió a raíz de un homenaje que Luciana Salazar le hizo a Emilio Disi (fallecido en 2018). El periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live le pidió su opinión sobre los homenajes, precisamente sobre lo que había pasado con su compañero en Showmacth, y Gino Renni fue tajante.

“Prefiero no opinar sobre el homenaje, solo voy a decir que espero que cuando me muera no me hagan cosas como estas”, sostuvo el actor. Y mostró su clara oposición a este tipo de reconocimientos.