Radios mendocinas: 100.9 y LVDiez lideran el ranking de las más elegidas

Con la llegada de las mediciones de rating radiales de los últimos dos meses (julio y agosto) una de las radios FM se coronó, una vez más, como la reina indiscutida del dial, en tanto una histórica AM dio el batacazo posicionándose primera en uno de los segmentos de audiencia más disputados de la provincia. Se trata de 100.9 Estación del Sol, que otra vez se posiciona como la más escuchada en todos los segmentos, según los últimos datos de Ibope, excepto en uno que esta vez se lo llevó LVDiez, la AM del mismo grupo.

El resto de los puestos están ocupados, entre el segundo y quinto (esto cambia de acuerdo a la segmentación horaria) entre Nihuil, Brava y Ayer, todas del Grupo América. Por debajo se encuentran otras grandes emisoras como Mitre, Metropolitana, Latinos, La Red y Mdz Radio.

100.9 Estación del Sol

Ya sea por la música cuidadosamente seleccionada, los conductores con mucha onda o los programas que ya son clásicos, la fórmula de la 100.9 parece ser infalible. Es la combinación perfecta entre todos estos elementos lo que la convierte en un éxito permanente y sostenido a lo largo del tiempo.

Según el informe, las plataformas más utilizadas para escuchar radio sigue siendo el viejo y querido aparato de radio, ya que el 51% de la población se conecta a través de una radio común. En segundo lugar, el aparato más escuchado es el del auto, con un 41% de uso y en tercero los celulares a los que se les conecta un auricular de cable, haciendo que funcionen como radio de aire, no de internet.

Parte del equipo que conduce la radio

En cuanto a los espacios de escucha, el principal es el hogar, seguido del auto y en tercer lugar el trabajo, aunque no termina ahí. Su popularidad abarca todos los espacios y situaciones cotidianas, lo que demuestra la fidelidad de sus oyentes, quienes la eligen día tras día.

En una nota realizada por el diario El Sol, su director Fernando Yebra expresó: “Nuestros oyentes son lo más importante que tenemos, son nuestra razón de ser. Por eso queremos agradecerles por dejarnos ser parte de sus vidas todos los días. Nosotros transformamos su día y ellos transforman el nuestro”.

De lunes a viernes, la 100.9 ofrece una propuesta para todos los gustos:

● De 6 a 9: Comienza la mañana con “Sale el Sol”, el informativo a cargo de Heber “El Grandote” Gonzalez, que prepara a los oyentes para el día que empieza.

● De 9 a 13: “Touch and Go”, conducido por Xenia “La China” Baigorria, sigue imbatible como el programa más escuchado de Mendoza, lleno de entretenimiento y encuentros casuales.

● De 13 a 17: Vanesa “La Negra” Flores toma las riendas de la tarde con “Una que sabemos todos”, un show que también se posiciona como uno de los favoritos.

● De 17 a 21: Lucas García y su “Vengan de a Uno” acompañan el regreso a casa, siendo el tercer programa más escuchado de la provincia.

● De 21 a 24: La vuelta a casa sigue con “El Grandote” y su programa “¿A dónde vamos?”.

Los fines de semana no se quedan atrás. “Bendito Sábado” y “Un Domingo al Sol” son los grandes favoritos del público mendocino, asegurando que la 100.9 sea la compañía elegida en todo momento.

LVDiez y el batacazo de primera hora

La histórica radio AM, que actualmente también se puede escuchar en la señal 104.1 de FM es una de las primeras radios mendocinas, con una larga trayectoria al aire con un estilo orientado al servicio. “Ser puente entre el que tiene una necesidad y quien puede subsanarla”, analiza Gustavo Bastías, coordinador general de la emisora en charla con Los Andes.

Consultado acerca de los cambios implementados en la radio para lograr primerear en el segmento de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, Bastías relató que cuando él ingresó, en 2019, “había algunos inconvenientes técnicos” y agregó “No tenía buena penetración ni alcance, lo que nos dejaba en desventaja con la competencia. Lo primero fue ordenar todo el área técnica para que la radio se escuchara bien en el Gran Mendoza, tanto en FM como en AM. Aunque la AM tenía buena potencia, el consumo de AM era algo que iba en decadencia”.

Eseban Videla conduce la primera hora, de 6 a 9 en LVDiez

En este sentido destacó que el trabajo principal se centró en consolidar la señal de FM y “hacer la transición de las audiencias que estaban acostumbradas a escuchar AM, diciéndoles: ‘Mirá, también tenés FM y se escucha bien, con buena fidelidad y alcance’”, asegura.

“Al mismo tiempo, comenzamos a implementar una estrategia digital. Lanzamos una nueva página web, fortalecimos el streaming para que no se cayera, y tratamos de darle jerarquía a todas las plataformas donde se escuchaba LVDiez, ya fuera por AM, FM o a través de la web” destaca el coordinador con histórica trayectoria en gestión de las radios más importantes de Mendoza.

Entre la batería de estrategias para el reposicionamiento de la radio, el uso de redes sociales no quedó soslayado, ya que se hizo un relanzamiento con perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. “Ahora estamos probando con TikTok, ya que algunas radios en Buenos Aires han tenido muy buenos resultados en esa plataforma”, asegura.

Celia Astargo junto a la psicóloga Noelia Centeno.

Todas estas acciones, estuvieron integradas con un rebranding, es decir, una refrescada a la imagen de marca: “la marca LVDiez cambió visualmente. Todo esto implicó mucho trabajo tanto hacia afuera como hacia adentro. Cambiamos la forma en que se presentan las noticias, los programas y los contenidos. Queremos que la radio sea atractiva tanto para las audiencias como para los profesionales que trabajan en ella”.

En este sentido Gustavo Bastías considera que parte del éxito tuvo lugar gracias a los cambios implementados: “Como decía Einstein, no se pueden esperar resultados diferentes si seguís haciendo las cosas de la misma manera. Por eso, dimos vuelta todo”. Así, cambió hasta el estilo de lectura de boletines de noticias con una impronta más vinculada al relato de lo que ocurre que a la lectura locutada. “Contar lo que nos pasa, tanto a nivel local como nacional, y hacerlo de una manera que conecte emocionalmente con la audiencia”, para lograr “que lo que contamos no sea indiferente, y que provoque alguna reacción. Eso es lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación: ser indiferente”.

Por último, el coordinador hizo una dura retrospectiva en la que aseguró: “La radio tenía el estigma de ser una radio vieja para viejos, pero hemos trabajado mucho para actualizarla y cambiar esa percepción. Ya en las mediciones de 2019 comenzamos a ver un cambio, y aunque en 2020 no se hicieron mediciones por la pandemia, en 2021 vimos una recuperación en el consumo de radio”.

Parte del equipo que conduce la radio

Progamación de LVDiez

● De 6 a 7: Elevediario Primera Edición con uno de los periodistas y locutores más destacados, Esteban Videla junot a Mailén Sanchez

● De 7 a 10: Opinión, con: Marcelo Torrez, Vanesa Flores, Jorge Hirschbrand, Federico Acosta, Daniel Scrimaglia y Mailén Sánchez.

● De 10 a 13: Buenos días, con la gran Celia Astargo, Alberto Moles, Diego Puebla, Federcio Acosta, Fernado Jara, Mailén Sánchez.

● De 13 a 13.30: Elevediario Síntesis, con Esteban Videla, Federico Acosta, Mailén Sánchez

● De 13.30 a 18: Buenas Tardes, con Daniel D´Ambrosio, Diego Puebla, Claudia Ficarra, en tanto los martes en ese segmento se suma Roxana Lopresti con su micro Salud al día.

● De 18 a 20: Tomalo con pinzas, Claudo Galimberti y Adrián Tivani.

● De 20 a 21: Elevediario con Hugo Molina y Claudio Galimberti y el Sorteo de Quiniela con Pablo Flores

● De 21 a 00: Buenas noches, con Claudio Galimberti

● De 00 a 6: Trasnoche de LVDiez