La Negra Vernaci le dio duro a Mario Pergolini: “La dignidad no se compra”

El ambiente de la radio se vio sacudido cuando Gustavo Olmedo, periodista especializado en rock y recitales, contó por primera vez cómo fue su experiencia al frente de la Rock and Pop, cuando Mario Pergolini pasó a Vorterix y comenzó la debacle de la histórica emisora, que comenzó con la salida de La Negra Vernaci.

En su relato, cuando Pergolini pasó a su propia emisora se asoció con Sergio Spolszki. En ese momento, Olmedo quedó en una disputa interna entre el conductor y el empresario lo cual desembocó en despidos y una de las primeras en irse fue la reconocida locutora.

Y frente estas declaraciones, La Negra tomó varios minutos de aire para dar su mirada. “Me quedé afuera chusmeando con Juan Di Natale, ¡cómo nos gusta chusmear! Porque hay un tema dando vueltas ahora sobre lo que sucedió en un momento en Rock and Pop, porque apareció un arrepentido”. “ ¡El arrepentido que se portó como el ort* con cada uno! Porque se sintió que él era el dueño de la radio”, sostuvo.

Según Olmedo, la decisión de despedirla fue de Pergolini y lo usaron de chivo expiatorio. “Hablalo a Pergolini que queremos hablar con él, a Mario, a ver si él puede dormir”, dijo Humberto Tortonese, el compañero de programa de la conductora.

“Él re duerme, él duerme lo más bien, Mario, porque si vos le pagaste un montón de plata a otra persona para que haga el trabajo sucio ¿por qué vas a dormir mal vos?”, lanzó La Negra sobre Pergolini.

“Que duerma mal el que por plata le está diciendo a sus amigos ‘-uy, te tenés que ir, -pero está mi mujer embarazada -No importa, te tengo que echar’, porque acá el dueño quiere romper lo que tenía”, dijo recordando a Diego Della Sala, quien al momento de ser despedido esperaba un hijo.

“Cuando no te eligen, no tenés que matar a los que pueden ser elegidos , porque la vida sigue sin vos. Uno creería que se tiene que parar el mundo. No se para nada, todo sigue, y está buenísimo que haya un montón de gente que les hayas dado el puntapié inicial para que tengan una carrera”, reflexionó Vernaci.

Y hablando también del caso de Migue Granados y de “Últimos cartuchos”, que se fue de Vorterix en medio de otro conflicto con Mario. “Dignidad, lo único que nos queda tener en la vida es dignidad. Y es algo que no se compra, se tiene o no se tiene”, cerró contundente.