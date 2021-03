Jorge Lanata recibió el alta y seguirá con reposo en su casa

El martes por la noche, Jorge Lanata preocupó a todos al hacerse público que debió ir a la Fundación Favaloro, donde lo dejaron internado. Aunque la tranquilidad llegó a los pocos minutos porque todo se debió a un chequeo general con estudios ya programados.

Además, el periodista fue sometido a un hisopado de coronavirus y el resultado fue negativo. “Se ha descartado infección por COVID-19 y el paciente recibe tratamiento antibiótico debido a una infección de la piel en el miembro inferior izquierdo. La evolución clínica es muy satisfactoria”, informaron sobre el conductor que pertenece al grupo de riesgo por haber recibido el trasplante de riñón en 2015.

Y la mejor de las noticias es que este jueves por la mañana, el mediático recibió el alta hospitalaria gracias a su buena evolución clínica y ahora continuará con el tratamiento en su hogar.

En “Lanata sin filtro”, su programa radial de Mitra, Gonzalo Sánchez fue quien lo reemplazó en la conducción y dijo al aire: “Acá estoy, bancando los trapos. Acá, mi jefe está con sus chequeos y cuestiones y soy una especie de (Sergio) Goycochea , tengo el buzo preparado y cuando está Lanata sin filtro, estoy haciendo el precalentamiento. Como buen Goycochea periodístico voy a dejar todo, como lo hice en el verano mientras mi jefe hace lo que tiene que hacer”.

Además, Yanina Latorre reveló en “Los ángeles de la mañana” que Jorge estuvo acompañado por su novia durante la noche: “Hablé con Jorge a las diez de la noche, estaba de re buen humor, todavía en la clínica, con Elbita Marcovecchio que estaba con él. En realidad, hizo unas líneas de fiebre que en el estado de salud de Jorge, que es delicado, es preocupante y con el Covid más”.

A lo que sumó: “Aunque él estaba convencido de que no tenía Covid porque no sale, no se mezcla, tiene una vida muy acotada. Antes rotaba con sus compañeros, pero ahora no. Es muy poca la gente que entra en su casa”.