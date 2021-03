De fans a fans: las fotos retro de Keanu Revees y Brad Pitt que compiten por la popularidad

Uno con cabello largo, tipo rockero, el otro con una onda más deportiva. Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías?, Brad Pitt o Keanu Reeves. Es que las redes sociales dan para todo y esta vez invitaron a realizar una comparación retro que despertó los suspiro de miles de usuarios.

Súper multifacéticos y con miles de títulos exitosos en sus carreras, ambos actores de Hollywood aún con el paso del tiempo continúan estando vigentes, adaptándose a las redes sociales y trabajando en nuevos proyectos.

Brad Pitt, actor y productor, ganador de premios como el Globo de Oro y el Oscar, se ganó el reconocimiento en los años 90 con películas como Thelma & Louise ( 1991), Interview with the Vampire (1994) y 12 Monkeys (1995). Ha sido nombrado como uno de los actores más influyentes en la industria del cine, es activista por causas que combaten el SIDA y ha fundado varias fundaciones, entre las que destaca la fundación Make It Right.

Por su parte, también considerado uno de los grandes actores de Hollywood, Keanu Reeves es uno de los preferidos en redes sociales. Y se lo ha ganado a pulso: nunca ha dejado que la fama que le han otorgado sagas como ‘Matrix’ o ‘John Wick’ se le suba a la cabeza.