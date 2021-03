La dama y el gigante: ¿Nació el amor entre dos participantes de MasterChef?

Claudia Fontán no perdió el tiempo y ya esta buscando con quien salir de sus colegas. Con solo dos días en MasterChef Celebrity 2 , la periodista reveló que no tiene pareja y con la ayuda de Santiago Del Moro descubrió con quien podría probar la primer salida. El desafío de la noche era preparar un menú de avión, en donde los participantes podían elegir cocinar cualquier comida que incluyera carne o pollo, con un acompañamiento.

Antes de ingresar al mercado, el conductor dle reality culinario le preguntó si alguna vez pensó en ser azafata. “Sí, pero no me daba la altura. En aquel momento tenías que medir 1,70″. Del Moro le respondió: “El Loco Montenegro entraba de una”. Riendo, el ex basquetbolista aseguró que el avión le habría quedado chico: “Era muy alto me parece”.

Fue entonces cuando la Gunda lanzó indirecta: “¿No hacemos una pareja re linda? A mí me gustaría que me haga upa”. Sorprendido, Montenegro contestó: “No hay problema”.

Colaborando, Del Moro hizo la pregunta que quedaba en el aire, sobre si ambos estaban solteros. Ante la afirmativa fue cuando Claudia puso los peros.

“Es muy alto para mí. Tal vez con tacos podamos tener una charla”, dijo la Gunda en el backstage pensando en la posibilidad de una cita. “Estamos solteros los dos, esperemos...”, cerró el ex basquetbolista con una gran sonrisa.

Las parejas de la Gunda Fontán

Conductora, estrella de Pol-ka en su momento (Solamente vos la tuvo de protagonista) y ahora demostrando sus habilidades como cocinera, Fontán tiene un historial amoroso que repasar.

El año pasado tuvo que pasar por la muerte de quien fue uno de sus grandes amores, el Cacho Fontova. Estuvieron juntos también 15 años, pero cuando iniciaron su relación ella tenía apenas 19 y él, ya 35 años.

“Fue mi amor, mi compañero de tantos años y un tipo enorme, un tipo inolvidable, si pasó por tu vida dejó una huella para siempre”, dijo en abril de 2020. “Escucho y me acuerdo tocando en la cocina de casa, componiendo y siempre generando alegría, un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy”, dijo pensando en mejores tiempos, cuando compartieron una relación de años.