Emily Ratajkowski sorprende con unas fotos al desnudo a nada de convertirse en madre

Emily Ratajkowski es la envidia de toda mujer. A solo semanas, o días tal vez, de convertirse en madre primeriza , la modelo se muestra al mundo sin nada de ropa en una producción de fotos casera. La intención desde el inicio de su gestación es mostrar a la mujer en lo que considera una de sus mejores etapas. Sus seguidores y fanáticos estallaron por las redes con estas postales que fueron tomadas por el fotógrafo Renell Medrano.

“Solo yo y Renell en casa”, dicen las casi cuatro publicaciones en donde Emily se pone en todas las posibles posiciones para mostrar su cuerpo en las últimas semanas de gestación. Parada, en la bañera o sobre la cama, no hubo lugar “en casa” que quedara sin usarse. Sus fotos ya van entre el millón y los 2 millones de likes, con solo un día posteadas.

La foto tuvo que tener una pequeña censura para poder subirse.

Emily ha decidido desde el inicio en mostrar una maternidad positiva, que consiste en realizar retratos íntimos que comparte con el mundo en su propia plataforma y en sus propios términos, lejos de las portadas de revistas.

También eligió la bañera como lugar de pose.

En su cama, en un descando.

Su declaración sobre el género de su bebe

“Me gusta la idea de forzar la menor cantidad posible de estereotipos de género en mi hijo”, confesó la modelo en el inicio de su embarazo.

“Nos gusta decir que no sabremos el sexo hasta que nuestro hijo tenga 18 año. Todos se ríen de esto. (...) La verdad de que en última instancia no tenemos ni idea de quién, en lugar de qué, está creciendo dentro de mi vientre. ¿Quién será esta persona? ¿En qué clase de personas nos convertiremos como padres? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y quiénes somos? Este es un concepto maravilloso y aterrador, que nos hace indefensos y humildes”, explicaba sobre su decisión y la de su marido de no saber el sexo de su bebe hasta su nacimiento.

Su embarazo ha sido a puertas abiertas.

“Solía usar el pensamiento mágico siempre que quería que algo fuera de cierta manera. Pero ahora no intento imaginarme una manta rosa o azul en mis brazos. Soy demasiado humilde para tener una falsa noción de control”, reveló hace unos meses. “En lugar de sentir miedo, siento una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro”, dijo sobre la experiencia del embarazo.