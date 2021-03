Nicole Neumann reveló la opinión que su madre tuvo sobre su polémica primera portada como “Lolita”

Nicole Neumann ya se carga una larga carrera, en la que pasó de modelo a panelista y conductora de televisión, donde protagonizó miles de dramas y rumores amorosos, así como peleas con colegas y enfrentamientos que siempre se volvían públicos. Su recorrido es más largo que el de algunas otras, pero por decisión propia, con una carrera que inicio cuando ella todavía no llegaba a la adolescencia.

“Sexy a los 12 años” era el título que llevaba la portaba de Gente de 1992 que la llevó a la cima, de donde le costó bajar por mucho tiempo. “Esa fue la (tapa) que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia”, le comenzaba a revelar a Alejandro Fantino en una charla dentro del programa Fantino a la tarde.

La tapa que la convirtió en la "Lolita" argentina.

“La sociedad lo aceptó (en aquel entonces), me contrataban y después yo quería trabajar. O sea, yo no lo vivía ni como un trabajo, pero yo lo quería hacer, a mí me divertía”, dijo sobre una experiencia que hoy nunca permitiría a sus hijas, a quienes no le gusta mostrar ni por redes.

La verdadera opinión de su madre

“Mi mamá incluso me quiso frenar porque no era normal”, confesó la conductora de América. “Pero como buena escorpiana cabeza dura en un momento le hinché tanto que me dijo ‘bueno, está bien’”, explicó sobre la aprobación de su progenitora. Fue Pancho Dotto quien dio la oportunidad de la famosa foto de “Lolita” que hizo famosa a Nicole. “Me recibió y dijo ‘bueno, que vaya haciendo unas fotitos con este fotógrafo’, y la fotito era esa”.

Aclaró entones que con Dotto jamás tuvo un romance, ya que “en esa época me manejaba mucho con mi mamá”. Pero que sí sufrió acoso de parte de un fotógrafo. “Me pasó con un fotógrafo que venía con un cachorrito y yo fascinada...”, contaba. “Después me empezó a invitar a pasear en moto y obviamente mi mamá en la primera de cambio le dijo ‘escuchame, ¿qué estás haciendo? Tiene 12 años la chica’”.

Algunas otras fotos de Nicole en la misma época: