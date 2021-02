Fin de ciclo: Nicole Neumann se despidió de El Trece y espera ansiosa debutar en América

Como parte de su renovación laboral y personal, Nicole Neumann dejó canal Trece tentada por la oferta de ser conductora en otra señal.

Cansada quizás de las diferencias y su puesto de panelista en “Nosotros a la Mañana”, la ex de Fabián Cubero pegó el portazo y, ante la salida de Soledad Fandiño del ciclo del Pelado López, se atrevió al cambió y apostó por tener más presencia en la televisión de aire.

Este jueves, la rubia se despidió del Pollo Álvarez y de su equipo luego de dos años de trabajo y, en el programa los integrantes tuvieron palabra de cariño para con la modelo.

“Estoy sensible. Traje cositas para comer, porque los quiero y los voy a extrañar. Es en agradecimiento y homenaje a estos dos años juntos. ¡Pero no me hagan llorar!”, comenzó diciendo Nicole visiblemente nerviosa.

El conductor agregó: “La vamos a extrañar, en lo personal la quiero mucho y la admiro como profesional. Ella es una enorme mina, más allá de la carcasa, es una gran mujer y madre. Creo que ella también nos va a extrañar”, dijo.

Sandra Borghi no se quedó atrás y agregó: “Yo creo que Nicole nos va a extrañar, y lo que no va a extrañar va a ser despertarse temprano. Pero vas a llevar a sus hijas al colegio… ¡se va a levantar más temprano que nunca!”, dijo entre risas a lo que la rubia respondió: “Pero cuando vuelva del colegio me tiro a dormir”.

Toda la buena onda de la mayoría de sus compañeros contrastó con la actitud de Agustina Kämpfer quien se mantuvo callada y sorprendida por el fastuoso catering que llevó su casi ex compañera. La ex de Jorge Rial sólo se entretuvo chicaneando a Santiago Zeyen el cronista “enamorado de Nicole”, quien ingresó al estudio con un ramo de flores.

Con un ambiente raro por las diferencias de afecto, Nicole se despidió diciendo: “Vamos a seguir siendo amigos, mi amigo personal Pollo, mi amiga personal Sandra…”.