Emily Ratajkowski anunció su embarazo con una foto muy fiel a su estilo

Emily Ratajkowski y el actor Sebastian Bear-McClard se convertirán en padres y es tal la felicidad de la pareja que el anuncio público de la buena nueva no pudo pasar inadvertida.

Emily sorprendió a sus seguidores y a las marcas internacionales para las que desfile, al anunciar su embarazo a través de una serie de imágenes en donde está totalmente desnuda. En algunas tomas se puede ver a la modelo sola y en otras, acompañada de su esposo.

La joven de 29 años no quiso dejar pasar la noticia y es por esa razón que acudió a las redes sociales para generan un gran impacto. Inclusive la revista Vogue transmitió la novedad junto a una tapa, columna y hasta un video en sus redes.

“Apreciaré este video mientras viva. Gracias a mi brillante y muy generosa amiga Lena Dunham por su visión y compromiso para dirigir esto. Estoy muy agradecida. ¡Y gracias a mi otro maravilloso amigo @eccopn por su música y a @dschneids por su edición! Todos hicieron de esto lo más especial. Escrito y filmado por mí en casa”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Emily Ratajkowski está embarazada

También se supo que los padres no quieren saber el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento: “Nos gusta decir que no sabremos el sexo hasta que nuestro hijo tenga 18 años. Todos se ríen de esto. Hay una verdad en nuestro pensamiento; sin embargo, una que insinúa posibilidades que son mucho más complejas que cualquier genital con el que nuestro hijo pueda nacer: la verdad de que en última instancia no tenemos ni idea de quién, en lugar de qué, está creciendo dentro de mi vientre. ¿Quién será esta persona? ¿En qué clase de personas nos convertiremos como padres? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y quiénes somos? Este es un concepto maravilloso y aterrador, que nos hace indefensos y humildes”, finalizó.