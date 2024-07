Escándalo: despidieron a una locutora que denunció a Pablo Duggan por maltrato laboral

Ana Maccaroni, locutora y productora, fue despedida de Radio 10 después de denunciar por maltrato laboral al periodista Pablo Duggan. En mayo de 2023, Maccaroni había apuntado en redes sociales contra Duggan y Baby Etchecopar por comportamiento laboral abusivo.

“Por no bajar mis tuits y demandar a Pablo Duggan me acaban de echar de Radio 10″, publicó la locutora a través de X.

Maccaroni se comunicó con LAM y contó cómo se enteró de su desvinculación con la radio: “El coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy porque la empresa determinó hacerme a un lado. Yo pregunté cuál era el motivo y me dijeron que no sabían, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no pudiese entrar”.

Más adelante, le consultaron por la denuncia que le hizo a Duggan. “Yo lo denuncié públicamente el año pasado, pero no judicialmente porque no estaba preparada y, por supuesto, no sabía cómo defenderme”.

Después, Ana mencionó que debido al maltrato laboral sufrió depresión durante tres meses. Tras recuperarse emocionalmente lo suficiente, regresó a Radio 10, pero afirmó que “las cosas seguían igual”.

Finalmente, la locutora reveló que la emisora no solo le quitó su programa de dos horas los lunes por la madrugada, sino que también le ofreció 5 millones de pesos para que renunciara a su puesto. “No pienso desperdiciar 17 años de trabajo”, concluyó.