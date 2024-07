“Betty, la fea: la historia continúa”: cuándo estrena y dónde ver la secuela de la famosa telenovela

Más de una veintena de años desde su desenlace, “Betty, la fea” está de regreso. La serie “Betty, la fea: La historia continúa” retoma a esta brillante trabajadora de la empresa colombiana Ecomoda, ahora casada, con una hija joven y muchos años de carrera.

Se estrena este viernes 19 de julio en Prime Video, en más de 240 países y territorios con una buena parte del elenco original, incluyendo a Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando).

Julián Arango (Hugo Lombardi), Natalia Ramírez (Marcela), Lorna Cepeda (Patricia), Julio César Herrera (Freddy) y Luces Velásquez (Bertha) son otros de los actores que ahora también vuelven.

En la nueva serie, una muerte obliga a Betty a reencontrarse con sus antiguos compañeros de trabajo, así como con Armando, de quien está separada, aunque todavía permanecen casados. También lleva a que su hija Mila, quien estudia moda en Nueva York, regrese del extranjero y se sume a la historia.

Orozco conversó con The Associated Press en esta interesante entrevista por videollamada desde Bogotá. En ella, habla acerca de esta nueva serie producida por Estudios RCN y la perspectiva que le han dado los años sobre su personaje emblemático, el cual ha llevado a múltiples adaptaciones y hasta un inesperado revival gracias a su incorporación al catálogo de Netflix.

-¿Cómo te sientes de tener esta oportunidad de retomar esta historia? Cuando vemos los capítulos de la original encontramos cosas geniales, pero hay otras que uno se pregunta cómo pudieron pasar al aire.

-Estamos acompañando el tiempo actual, porque hace 20 años estaban normalizadas muchas cosas; de pronto ahora la vemos con otros ojos y saltan, obviamente. Lo lindo de abordar esta Betty hoy en día, que han pasado 20 años, es cómo estar a la altura del contexto actual.

El regreso a un personaje entrañable de la televisión

-Lo que no cambia es la esencia de Betty.

-Eso es lo primordial, por supuesto, y tengo la suerte de entrar, incorporarnos, a este mundo que ya existe, a este universo de Betty que ya nos dejó instalado (el guionista) Fernando Gaitán, junto con Mario Ribero, el director de ese momento. Ellos crearon este mundo maravilloso y a estos personajes.

-¿Qué habilidades que tenía Betty le servirán ahora en un mundo diferente?

-Yo creo que Betty siempre, a pesar de todo lo que vivió y lo que atravesó, siempre ha sido una mujer fiel a sí misma y que se permite también equivocarse y tomar riesgos y se entrega. Creo que ella, pese a todo, ha sido valiente y creo que esa esencia siempre está.

-Así se recuerda su personaje en la telenovela.

-Sí, Betty es una mujer que se actualiza en un sentido muy interesante, pero porque también está cuestionándose quién es, dónde está, qué quiere.

Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza en “Yo soy Betty, la fea”.

-De lo que hemos visto y leído de esta nueva serie, su familia está pasando por un momento bastante interesante. Me refiero: con una hija joven apartada y con su relación con Armando en un punto crítico.

-Están en un momento digamos de crisis, de movimiento en muchos sentidos, que precisamente es a lo que se tienen que enfrentar en esta historia y resolver de alguna manera. Creo que es la vida misma. La vida misma tiene que atravesar tantas cosas siempre y tanto Betty y Armando no están exentos, son una pareja, una familia normal que también tiene que atravesar sus crisis.

-Además, en algún momento Betty vuelve a su estilo original de lentes grandes, chaleco y ropa recatada, ¿cómo ha sido la apropiación de Betty en cuanto a la imagen corporal y la moda?

-Siento que en ese sentido Betty se actualiza, aunque no parezca, porque precisamente ella también tiene un lado rebelde y siempre se ha reído de sí misma y siempre supo cómo era y lo que decían y sabía que no era agraciada o no tenía buen gusto o lo que fuere y ella siempre se pudo reír de eso. Ahora es algo distinto, ya que lo asume desde otro lugar, desde un lugar ya más consciente, toma una decisión porque tiene que ver algo con su búsqueda interior.

-¿Qué te gustó de esta oportunidad de retomar el universo de Betty con muchos compañeros del elenco original?

-El reencuentro siempre es muy grato, nos queremos muchísimo, somos actores todos increíbles. Entonces, la verdad, es un placer trabajar con ellos, lo disfruto y aprendo. Es algo que me enriquece. Es como un lugar familiar, cómodo y muy creativo, muy lúdico. Estaba feliz, muy agradecida.

*Con información de AP