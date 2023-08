La microbikini de Kim Kardashian para andar en bicicleta que dejó sin palabras a todos

Kim Kardashian elevó la temperatura en Instagram este martes al compartir una serie de sensuales fotografías que dejaron a sus seguidores asombrados.

En las imágenes, la famosa personalidad televisiva y empresaria lució una deslumbrante bikini dorada que resaltaba su figura desde diversos ángulos, mientras mostraba su característico cabello morocho.

Desde posar de frente en una piscina hasta recostarse al costado de la misma y subirse a una bicicleta de espaldas, Kim demostró su confianza y estilo único, capturando la atención de todos con su indiscutible elegancia y sensualidad.

Cada proyecto laboral que realiza, Kim Kardashian lo refleja en su perfil de Instagram donde cosecha millones de likes, frente a una cuenta oficial de más de 359 millones de seguidores.

Este enorme fandom crece constantemente desde 2012, cuando Kardashian creo su perfil de la red social de la camarita. Además, su estilo de vida y su participación en reality shows como “Keeping Up with the Kardashians” la han convertido en una figura icónica.

Kim Kardashian siempre sabe cómo impresionar a sus fieles en las redes sociales, y esta vez demostró todas las técnicas para hacerlo enfundada en un vestido.

El vestido escotado de Kim Kardashian

La estrella de 42 años ha mostrado una vez más su impecable figura, esta vez con vestido hecho para un cuerpo esculpido como el que tiene ella.

Para la ocasión, Kim Kardashian se enfundó en un vestido negro con muchas aberturas en los costados que ayudan a que su cintura tan cuidada quede la vista.

En otra de las postales de la publicación que supera el millón 300 mil en cantidad de likes, Kim dejó ver la fina tira de su ropa interior para subir las temperaturas y que todo el mundo le diga lo bien que se ve a pesar de su edad.

Kim Kardashian posó de costado y dejó ver su ropa .interior.

