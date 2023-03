Con 42 años, Kim Kardashian posó bajo la ducha con una microbikini negra y todas sus curvas causaron sensación

Kim Kardashian está claro que no le tiene miedo a las redes y muestra todo lo que tiene con tal de complacer a sus fans. Cuenta con más de 340 millones de seguidores en Instagram, los cuales además de admirarla y seguirla, aman el cuerpo que ella conserva a sus 42 años.

La empresaria posó bajo el agua y sus curvas enamoraron.

La modelo tuvo la oportunidad de volver a exhibir su conservada figura y, si bien solo mide 1,57m, tiene grandes curvas, las cuales a diario las podemos ver.

En esta ocasión, un conjunto de bikini negra resaltan en su cuerpo. Subido y “entangado” para lograr mejores posiciones. No es noticia que a Kim se le hagan virales cada uno de sus posteos y esta vez no fue la excepción y con más de 3 millones de me gustas se lo hizo saber a todo el mundo.

En la serie de seis fotos, se la puede ver en diferentes ángulos. Las gotas del agua son rastros del erotismo que fue buscado en cada una de las fotos que subió la empresaria.

Las seis fotos que subió Kim Kardashian en la publicación

En la primera que subió se la ve a la socialité posando en un rincón, mirando al cielo y con una pierna apoyada en la pared. Las gotas de agua de la ducha, que vemos posteriormente, se deslizan por su cuerpo, dejando relucir las marcas de un sol brillante y fuerte.

Para la segunda buscó algunas sombras, probablemente de una ventana. Con su mano izquierda se acomoda el pelo y en la otra sostiene unos lentes negros y modernosos. Vuelve a verse el reflejo del sol en sus pechos, que por el agua que había dejado caer, resalta mucho más.

En la tercera foto la volvemos a ver en el rincón de la ducha, esta vez si distinguimos la grifería por el plano buscado. Encontró una pose más sensual y con su cara y sus manos en el pelo encontró la imagen perfecta.

Para la cuarta repitió la segunda, pero tomada desde afuera del ventanal. Ambas manos en la cabeza y sus lentes se siguen manteniendo en su derecha.

Para la penúltima buscó marcar sus curvas, con una pose muy sexy apoyada en la pared, marcó toda su curvatura. Ya aquí se la ve con las gafas puestas.

Para cerrar dejó su parte trasera exhibida, retirándose del lugar y con la parte de abajo de la bikini resaltando entre tanta piel.