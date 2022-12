La Joaqui presentó el video de “Traidora” donde canta y baila vestida con bikinis diminutas que dejan ver todo

Si de RKT y cumbia se trata, La Joaqui es una de las referentes femeninas más importantes del país. La rapera este jueves estrenó un nuevo video de su último álbum y mostró todo su cuerpo vestida únicamente con una pequeña bikini.

Además de su exitosa carrera musical, Joaquinha apuesta por los challengues que ayudan al crecimiento de sus canciones a través de las redes sociales. De esta manera, junto a sus fanáticos hacen notar en más de mil videos de Tiktok, que sus canciones son súper pegadizas y bailables.

La Joaqui en su video de "Traidora"

En la medianoche de este viernes, La Joaqui estrenó el video oficial de “Traidora”, el gran éxito que llegó de la mano de “Barbie Copiloto”, su último disco. Como parte de su anuncio, la cantante compartió un posteo en Instagram que hizo suspirar a sus seguidores.

En esta aplicación, la amiga de El Noba tiene más de 2.3 millones de seguidores que llenan sus posteos de likes y esperan por las noticias que ella comparte por ese medio.

En este último posteo, la morocha publicó tres imágenes que anticipaban el increíble video de “Traidora” y no dudó en mostrar todo. En esas imágenes, La Joaqui posa sobre una moto acuática vestida de una diminuta bikini strapless en color azul metálico.

Las prendas son tan pequeñas que casi la totalidad de su cuerpo queda al descubierto y nada queda a la imaginación. Para terminar el look veraniego, la rapera eligió unas glamorosas gafas de sol en color dorado.

Éste es el retoque que se hizo La Joaqui y es furor

En su perfil de la red social de la camarita, La Joaqui comparte diariamente contenido sobre sus looks, shows, viajes y también videos de sus fans imitando sus hits.

El día que La Joaqui enamoró desde la pileta.

Recientemente, La Joaqui la rompió con temas que han marcado a fuego el género urbano. Con 28 años pasa su mejor momento siendo la voz de “Butakera”, la colaboración que realizó junto a El Noba, cantante que falleció en junio de este año. La canción homenaje ya tiene más de 50 millones de reproducciones.

Este es el retoque estético que se hizo La Joaqui.

Resulta que La Joaqui se operó los pechos y el retoque no pasó desapercibido. “De estreno”, “Cómo hace para recuperarse tan rápido y que no duela... A mí me tiene que hacer una cirugía de una muela y estoy llorando”, “En qué momento pasó esto”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores cuando hizo conocida la noticia.