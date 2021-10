La hija de Débora Pérez Volpin tuvo su bat mitzvá a los 21 años porque sintió “una conexión” especial con su mamá

Hace casi cuatro años atrás, el mundo del espectáculo y de la política se vieron paralizados por la repentina muerte de Débora Pérez Volpin, la periodista y diputada porteña que se realizó una endoscopía por un dolor estomacal y no salió con vida.

Su partida inesperada dejó marca en la vida de sus familiares y hoy, su hija Luna Funes, se siente muy cerca de su mamá. Y es que se reencontró con el judaísmo en un viaje que realizó a Israel y en las últimas horas celebró su bat mitzvá en el templo Comunidad Abijai, según informa Teleshow.

“Esto también es muy movilizante para mí porque yo lo siento como una conexión con mi mamá, porque cuando fui a Israel a conocer por primera vez el Muro de los Lamentos, sentí como un renacer, una sensación de mucha paz y mucha pureza”, compartió.

La joven de 21 años tuvo una celebración íntima y confió que la religión fue muy importante tras el fallecimiento de Débora. “La decisión de hacer mi bat mitzvá empezó a dar vueltas en mi cabeza a principios de este año, luego de haber visitado el templo para un Shabat, donde justo había unos chicos que estaban haciendo esta celebración, y cuando lo vi me pareció emocionante y la espiritualidad del lugar me encantó”.

Luna se formó en el judaísmo a través de cursos virtuales por el contexto de pandemia y en el gran día dijeron presente sus personas más cercanas: su papá y camarógrafo Marcelo Funes; Enrique Sacco, la última pareja de Pérez Volpin, y María Eugenia Vidal, la novia del periodista y escritor.

En la entrevista exclusiva con el medio porteño, Funes comentó que encontró en la religión un “plano diferente al de todos los días”: “A mis 21 yo me dije ‘Esto es lo que quiero, esto es lo que me interesa’, así que decidí seguir mi camino y tomar las riendas con respecto a la religión, por cómo me sentía yo con eso, sabiendo que era un tiempo que me dedicaba a mí misma, que me hace bien, y decidí respetar lo que tenía pensado y seguir adelante con mi deseo de hacer este camino en comunidad”.

Qué es de la vida de Luna Funes, la hija de Débora Pérez Volpin

Luna Funes es una apasionada de la música y la pastelería, tanto que tiene sus perfiles respectivos en Instagram. La joven que acaba de cumplir 21 años mantiene una excelente relación con Enrique, la última pareja de Débora Pérez Volpin y juntos celebraron su cumpleaños.

En “Luna de voz”, la morocha comparte a diario su pasión y talento en el ámbito musical ya que publica filmaciones en los que entona distintos covers a capella.

“A la mujer más importante de mi vida, te canto una de tus canciones preferidas. Can’t Take My Eyes Off You - Gloria Gaynor”, escribió en el video dedicado a su mamá.

Y en “Jaia tienda dulce”, Luna comparte las creaciones pasteleras que realiza en su emprendimiento familiar. “Casero y con mucho amor! La vida es corta, empezá por el postre”, dice en la descripción de redes.

Luna y su hermano Agustín, hijo del matrimonio de Marcelo Débora, tienen a su madre tatuada en su piel. Ellos se tatuaron una letra D en el tobillo.

Agustín siguió el camino profesional de su madre, está a poco de recibirse de Comunicador Social en la UBA. A sus 22 debutó como columnista de viajes en “De lado a lado”, el ciclo conducido por Quique Sacco, columna que hoy continúa haciendo en Mucha Radio FM 94.7.