La fuerte reacción de Juariu contra Germán Martitegui en Masterchef Celebrity 3: “¿Querés que nos vayamos?, nos vamos”

En la gala del miércoles de beneficio, los participantes de “Masterchef Celebrity 3″ tenían como objetivo preparar un plato libre, dulce o salado, con el que se autofestejarían su cumpleaños. En este marco de elaboración de sus preparaciones favoritas, una de las celebridades tuvo una fuerte reacción con uno de los jurados.

Luego de que los famosos corrieran al mercado para elegir los productos para sus recetas, Germán Martitegui comenzó a recorrer las islas de cada concursante y se detuvo en Joaquín Levinton, ya que el cantante quería hacer un ojo de bife con papas españolas, pero no tenía carne, y cuando el jurado lo notó, el músico le explicó que Juariu iba a ayudarlo.

Una vez mencionado esto, tanto jurado como participante fueron a buscar la carne a la mesa de la influencer y lejos de marcharse, se quedaron hablando largo y tendido allí, algo que incomodó mucho ya que no tenía espacio suficiente para maniobrar con su plato.

Juariu recibió a Germán Martitegui y a Joaquín Levinton en su mesa-

“Ah bueno, están charlando acá ¿Qué onda?”, le expresó Juariu a su compañero y a Martitegui, que no le gustó nada este planteo y lejos de marcharse, encaró a la joven: “¿Queres que nos vayamos?, nos vamos”, respondió con mala cara.

Por su parte, la tucumana se largó a reír y les dijo que se trataba de una broma y que “le encantaba” tenerlos a ambos en su espacio de trabajo, pero de todas formas Germán no lo tomó con tanta gracia y junto con el músico decidió retirarse, no sin antes lanzar una contundente frase dirigida hacia la participante: “Ya que nos echan, nos vamos. Ya vas a venir a pedir algo”.

“A Germán no le gustó nada mi comentario, pero no podía cocinar”, concluyó Juariu frente a cámara después de pedirle al chef que no se marchara de esa forma.