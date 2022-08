La emoción de una participante autista de Canta Conmigo Ahora: “Me han dicho loca muchas veces”

Este jueves, en ‘Canta Conmigo Ahora’, se presentó Sol Camila Lugo, apodada como “Sunny”. Es tiktoker: hace videos informando sobre el autismo, condición que ella misma tiene.

Sunny vive en Buenos Aires, pero desde chica se crió en Virginia, Estados Unidos. Se define como una artista multifacética y es creadora de contenido en redes.

“Soy autista y aprendí a cantar antes de lo que aprendí a hablar. En mi vida, la música es la manera en la que yo puedo comunicar las cosas, hablar me cuesta muchísimo”, explicó antes de cantar.

“Para mí es muchísimo más fácil decir las cosas a través de mi arte. Cantando. Me gusta la música que me haga sentir algo, y que también transmita algo en el otro”, agregó la joven.

“Me han dicho incapaz, rara, loca, me dijeron loca muchas veces, así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo”, dijo emocionada.

Sol Camila Lugo. Foto: captura pantalla.

Sunny cantó “Crazy” de Gnarls Barkley y tenía que superar los 89 puntos para entrar al podio del programa. A pesar de que hizo bailar al jurado, no le alcanzó y se quedó en 69.

Tras cantar, agradeció al jurado: “No tienen idea lo que significa esto”, dijo. El primero en pararse fue Nacho Mintz, quien reveló que hace 35 años que convive con la discapacidad.

“Me emociona mucho pero sin caretas. Si de algo se trata la tele es de que se terminen los estereotipos. Yo te agradezco que hagas esto, porque es un mensaje para millones de personas”, dijo.

Los 100 jurados de Canta conmigo ahora de Marcelo Tinelli

“Me emociona profundamente el hecho de que estés acá parada, mostrando todo ese amor que tenés para dar y tu capacidad que es enorme”, dijo el jurado.

“En el autismo particularmente a veces se destacan con una genialidad y yo creo que tu genialidad es esto: el arte”, agregó Nacho Mintz.

“Hay que decir ‘soy autista’ y yo lo digo con orgullo”, explicó Sunny al jurado de Canta Conmigo Ahora. “No soy discapacitada por opción mía sino por la sociedad que no nos da esta facilidad”, añadió.

“Si no estuviese esta rampa ahí quizás no sería tan fácil”, detalló, señalando la parte posterior del escenario. “Por eso yo soy discapacitada: no por mí, sino por la sociedad”, cerró.