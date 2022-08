Un mendocino, exparticipante de La Voz Argentina, fue a Canta Conmigo Ahora y L-Gante lo elogió

En la noche del martes de Canta Conmigo Ahora, se presentó Leandro Pérez, un hombre a quien ya hemos visto en la pantalla chica, pero en la vereda de enfrente, al presentarse el año pasado en La Voz Argentina y quedar con el rencor de no lograr que los coach se dieran vuelta al ver su actuación.

Al igual que aquella fatídica noche, Leandro se llevó varios elogios por su actuación pero no le alcanzó para seguir en el certamen. Aquí se lo vio más cómodo y la recepción fue más que positiva, aunque solo cosechó 81 puntos quedando empatado con el tercer mejor participante, y en el repechaje sus votos no alcanzaron, por lo que tuvo que despedirse de forma prematura.

“Muy buenas noches para todos, gracias jurado. Mi nombre es Leandro Pérez, tengo 34 años, soy de Mendoza y me gustaría que todos ustedes canten conmigo. Quiero dedicar esta canción a mi hijo Milo León”, se presentó el mendocino, quien sorprendió al jurado al cantar un tema bien rockero e imponerle su impronta a la canción “Ruta 66″ de Pappo.

El joven repitió al mismo artista que el reality pasado, solo que en aquella ocasión interpretó “Rock and roll y fiebre”. En aquella ocasión, el artista fue elogiado por Ricardo Montaner, Lali Espósito, La Sole, Mau y Ricky. Esta vez quién se levantó de su silla y aprobó la performance fue L-Gante: “Entró con toda la actitud el chabón, mal”, elogió el máximo exponente de la Cumbia 420.

“Sacó pecho y lo que menos me imaginé es que iba a salir con ese tema...explotó. Me encantaría saber bailar Rock”, aseguró el joven, quien se definió “de madera” para bailar y se comparó a Marcelo Tinelli en ese aspecto y el conductor no pudo evitar las risas al respecto.