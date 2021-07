La Voz Argentina: criticaron duro al jurado en redes por no elegir a un mendocino que hasta lloró de bronca

Leandro Pérez no entró a La Voz Argentina y en las redes hicieron justicia por eso. Los usuarios criticaron a Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y a La Sole por no elegirlo. El mendocino cantó un tema de Pappo y pese a que le dijeron que lo hizo “increíble” ninguno se dio vuelta y eso molestó mucho al participante, que no logró entender por qué no lo eligieron.

Con mucha ilusión, Leandro cantó un tema bien rockero que los jurados disfrutaron, pero ninguno giró su sillón para darle la oportunidad de ingresar al programa.

El único sincero fue Ricardo Montaner que, al escuchar los halagos hacia el mendocino enfrentó a sus compañeros y les preguntó: “¿Entonces por qué no se dieron vuelta?”. A lo que Sebastián asintió y se mostró de acuerdo con el cantante.

“La rompió”, dijo Lali y Ricky Montaner se sumó a felicitarlo: “La partiste”. “Lo cierto es que me la pasé increíble con tu versión, lo hiciste bárbaro”, agregó la cantante.

Leandro Pérez, el mendocino que se presentó en La Voz Argentina Captura del vivo.

“Por ahí era una canción que no me favorecía mucho por la lírica del tema. Por ahí la voz de Pappo es muy lineal y tuve que buscarle muchas formas”, intentó justificarse Leandro. “La verdad que se sintió que lo hiciste propio”, resaltó Lali y cerró: “Quedate tranquilo que cuando te veas lo vas a disfrutar”.

Leandro bajó triste del escenario y no contuvo las lágrimas de bronca frente a Marley. “Se te nota muy deprimido con el tema, pero lo hiciste muy bien. No hay un error que hayas hecho vos y a pensar en positivo”, le dijo el conductor para animarlo.

Más allá del mal trago, en redes hicieron justicia. En el Instagram de La Voz Argentina criticaron el hecho de que no lo eligieron y apoyaron al mendocino por animarse a presentarse. “No entiendo por qué no lo eligieron. No se entiende sinceramente”, “Con qué vara mide el jurado? Cantó en español, no imitó, hizo su propia versión, voz particular, y encima le dicen que ‘la rompiste’ y no lo eligen”,

“La impotencia del pibe cuando se iba. Literal se sintió súper boludeado! Ni siquiera le dieron un motivo o explicación de por qué no voltearon..”, comentó otro usuario.