Sebastián Pérez, el mendocino que entró a La Voz Argentina y enloqueció a Lali Espósito: “Qué guapo...”

Sebastián Pérez (29) es oriundo de Godoy Cruz y se transformó en el nuevo mendocino que se ganó un lugar en La Voz Argentina. El joven fue elegido por Ricardo Montaner para integrar su equipo, pero conquistó a Lali Espósito con su apariencia en el escenario.

El mendocino cantó un clásico en inglés, Sebastián interpretó el tema “Heaven” y pudo convencer a Ricardo Montaner para que diera vuelta su silla y apostara por él.

“¡Qué onda, qué guapo, qué bien! ¿Quedó muy obvio eso?”, dijo Lali Espósito apenas lo vio. La cantante no giró su sillón, pero quedó encantada con el participante y no pudo esconderlo, a tal punto que puso nervioso al mendocino. “Me dio vergüenza eso”, dijo Sebastián y la artista se disculpó con él.

Sebastián Pérez, mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Ya entraste a La Voz Argentina, Lali dijo que eras guapo delante de todo el mundo... ya está hermano”, acotó Ricky Montaner sobre los piropos de su compañera para el participante.

“¡Mucho rock! Me encanta tu look. Ahora lo bajé un poco para que no sea tan obvio”, dijo la coach y volvió a sonrojar al mendocino con sus halagos.

Finalmente, Ricardo Montaner pudo tomar la palabra en medio de tantos piropos, felicitó al joven por su voz y le pidió que cante un tema en español. Sebastián dudó acerca de qué canción interpretar y optó hacer a capela un pedacito de “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi.