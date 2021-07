Lali Espósito incomodó a Ricardo Montaner por mentirle a una participante de La Voz Argentina

Los duelos entre Lali Espósito y Ricardo Montaner suelen ser lo más comentado en “La Voz Argentina” (Telefe). Ambos tienen estilos muy diferentes a la hora de dar devoluciones a los participantes, lo que deriva en tácticas opuestas para atraer gente a sus equipos.

En la última emisión del programa, los jurados se enfrentaron por Milagros Sendot, una joven que interpretó “Golden Slumbers” (The Beatles). Lali prefirió el camino de la sinceridad sobre lo que sintió al escucharla y dar su vuelta su silla.

“Te digo que no sé si por nervios o qué, había momentos en que no estabas correcta en la canción, pero todo el tiempo nos demostrabas que ahí atrás había otra cosa más allá de esta presentación de hoy que podía tener fallas. Hay una voz impresionante. Llegaste a lugares increíbles que no todos los cantantes pueden llegar. Apretar el botón fue ‘quiero que estés en mi equipo’ para saber hasta dónde podés llegar con semejante registro”, explicó la protagonista de la serie “Sky Rojo”.

En ese momento, Montaner intervino en escena y empezó con sus típicos elogios a la participante. “A diferencia de Lali, yo te noté perfecta. Es probable que ella vea defectos en la gente que yo no veo. Me fijo exclusivamente en las cualidades de las personas”, manifestó el jurado.

Pese a las palabras edulcoradas de Ricardo Montaner, Milagros decidió inclinarse por la honestidad de Lali. “Siento que esas cosas que me dijo Lali de que tengo que mejorar, yo también las sentí por los nervios. Soy muy autocrítica y autoexigente así que me voy a ir con Lali”, afirmó la joven.

“Viste que a veces hacer críticas puede ayudar”, le chicaneó Lali Espósito a Montaner.

Luego, la cantante y actriz agregó: “Milagros, gracias por haber venido a mi equipo. Se nota que estaba abordada por nervios y esas cosas. Me encantó que haya elegido mi equipo por el comentario de que podía mejorar e ir por más, eso habla de su autoexigencia y siempre es bueno a la hora de trabajar en mejorar. Tengo una gran candidata”.