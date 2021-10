La dramática confesión de Paula en Bake Off: “Me detectaron un tumor en el cerebro”

Este lunes en la gala de “Bake Off”, les comunicaron a los participantes que los desafíos serían en base a los gustos del jurado integrado por Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar. Fue esta última quien eligió la temática de una celebración campestre.

La consigna principal era que una de las tortas a preparar tenía que estar impregnada de la historia de cada uno de los concursantes y de esta manera celebrar por ello. Al momento de la presentación, Paula Paternoster sorprendió a todos al contar su conmovedora historia, hasta el momento desconocida.

“Es una torta que yo creo que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados”, comenzó la participante, quien presentó un bizcochuelo de limón más torta galesa de naranja con arándanos rojos, castañas y maní con crema vegetal. “En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario. Es benigno, pero eso desencadena problemas hormonales como infertilidad, menopausia temprana”, reveló Paula, quien dejó a todos los presentes sin palabras.

“Todo esto me lo dijeron en una llamada de veinte minutos, que fue bastante difícil de procesar. Y ahí le metí un montón a la pastelería. Y en este camino, la ciencia no siempre tiene respuestas cortas, y fui a una persona que me dijo ‘vos sos una ganadora’ y me dijo que me anotara en Bake Off, porque tenés todo para ganar”, recordó Paula con lágrimas en los ojos. “Y abrió la inscripción, mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá, así que estoy muy feliz y muy orgullosa también”, agregó la joven que es empleada administrativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Paternoster decidió compartir un aspecto muy íntimo de su persona en una instancia difícil de la competición, ya que en la gala del domingo estuvo a punto de ser eliminada, pero fue finalmente Gino quien se convirtió en el sexto concursante en abandonar el certamen. De esta forma, las declaraciones de la joven tuitera demostró que el mal momento tuvo un desenlace positivo para ella.