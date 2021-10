La respuesta de un participante de Bake Off que dejó sin palabras a Damián Betular: “Yo me como todo eso”

En la gala del jueves en “Bake Off”, los concursantes tuvieron una difícil prueba técnica y tuvieron que realizar tres preparaciones de acuerdo los gustos de cada uno de los integrantes del jurado integrado por Damían Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar.

“Van a tener que hacer una torta invertida y un sándwich salado horneado y preparado por ustedes”, les dijo la conductora Paula Chaves, exigiendo a los participantes que sorprendan al tribunal de pasteleros profesionales.

Durante el momento de preparación del plato, Betular paseaba por las cocinas de cada uno de los nueve concursantes y mediante algunas preguntas evaluaba la manera de encarar el desafío. Quedando escasos minutos del plazo convenido, Damián se detuvo en la isla de Hernán Canalini y observó su sándwich.

“¡Qué lindo te quedó esto!”, expresó el chef observando el emparedado, a lo que Hernán le remarcó: “Es para tres”. “Si, para tres como yo”, expresó el jurado observando minuciosamente el plato. “Yo me como todo eso”, le comento el concursante, a lo que el pastelero captando una especie de indirecta en el comentario dejó el plato y se marchó haciendo gestos de que lo dejaron con la boca cerrada.

Llegado el momento de presentaciones y devoluciones fue el propio Hernán quien se llevó el premio al mejor plato del día, que fue una focaccia y una torta. De esta forma el joven platense juntó 10 minutos extra para la prueba de eliminación del día domingo, donde se marchará el sexto participante del certamen de pastelería.

Hernán obtuvo 10 minutos extra par ala prueba del próximo domingo.

Recordemos que la última eliminada fue Silvina, la esposa de Gabriel Milito, quien en diálogo con Juan Etchegaray de Mitre Live, expresó su malestar por las criticas recibidas en redes: “Hice tres casting para entrar igual que todos y la verdad es que nunca ´chapié´ por decirlo de alguna manera, la verdad que no me gusta. Yo quería entrar a Bake Off porque tenía las cualidades para entrar y no por ser esposa de alguien…Cuántas pavadas se dijeron, hablar es gratis, yo pienso que Twitter es la red social del odio”, se desquitó la pastelera amateur.