El enojo de Silvina de Bake Off tras sufrir duras criticas a días de su eliminación: “Twitter es la red social del odio”

La pasada gala de eliminación del día domingo en “Bake Off”, tuvo a su quinta eliminada y esta fue Silvina Santarelli, la esposa de Gabriel Milito, quien tras preparar una torta que no agradó al jurado integrado por Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar y tuvo que marcharse.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la exparticipante expresó su malestar debido a las críticas de parte del público que la consideraba una “acomodada”, por ser la esposa de un famoso y no tuvo en cuenta todo el proceso que encaminó y los diversos casting que realizó para entrar al reality.

“Mi semana no estuvo tan mal, mi semana fue bastante pareja en general. Esta fue la única torta que me salió mal, mal. Fue decisión de ellos. Yo di todo lo mejor de mí y las palabras del jurados me emocionaron un montón sobre todo cuando Dolli dijo que me elegiría para trabajar en su cocina”, comenzó diciendo Silvina.

Luego hizo hincapié en los haters: “Hice tres casting para entrar igual que todos y la verdad es que nunca ´chapié´ por decirlo de alguna manera, la verdad que no me gusta. Yo quería entrar a Bake Off porque tenía las cualidades para entrar y no por ser esposa de alguien…Cuántas pavadas se dijeron, hablar es gratis, yo pienso que Twitter es la red social del odio”, agregó la pastelera amateur.

“Nunca mentí y siempre fui honesta. Como me ven en la tele así soy yo. En mi casa, con mis amigas, siempre una sola cara y la verdad, bien, normal…cuando Gabi (Milito) se enteró estaba triste como yo porque me vio mal y afligida”, dijo sobre el actual entrenador de Argentinos Juniors. “Pero me apoyó en todos estos programas. Fue un sacrificio muy grande porque tengo un bebé de dos años y yo vivo en Hudson y se grababa en Pilar”, cerró la quinta concursante en abandonar el show.

La torta de Silvina Santarelli.