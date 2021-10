En una gala de altura, “Bake Off” tuvo a su quinto participante eliminado

En la noche del domingo se vivió la quinta gala de eliminación en “Bake Off” y el jurado integrado por Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar, estuvo mas exigente que nunca al otorgarles un durísimo desafío.

“Les gusta hacer galletitas? Vamos a tener que hacer galletas”, comenzó Paula Chaves, quien luego desarrolló: “deberán preparar una torta de galletas con 3 niveles que deberá tener 15 galletas como mínimo y medir no menos de 30 centímetros de altura”. Luego la conductora advirtió: “Si no llegan a esta altura no cumplen con la consigna y aunque la torta esté perfecta de sabores, el jurado puede tomar la decisión que quiera”.

“Todas las cosas que les pedimos hoy ya las han hecho. Quiero torres perfectas, no caídas”, enfatizó Betular y, del mismo modo, Dolli Irigoyen sostuvo: “No se les puede quebrar ni desarmar. Masas o rellenos consistentes pero que sean livianos”.

Los pasteleros amateurs contentaron con una dos horas y media para realizar la preparación, pero esta duración no fue suficiente para muchos de los diez participantes en competencia, que sintieron la dura exigencia y llegaron al límite de sus posibilidades, en una gala que sacó a flote las frustraciones, angustias y lágrimas de los concursantes.

Tras el momento de las devoluciones, el jurado resolvió que Carlos y Facundo pasaran al frente como los mejores de la noche y uno de ellos fue elegido como el pastelero estrella de la semana: “Pasteleros, quien se lleva el delantal del pastelero estrella es Facundo”, informó la conductora.

⭐️FACU, PASTELERO ESTRELLA⭐️

Finalmente, los profesionales llamaron a Silvina, Emiliano y Kalia que se acercaron para escuchar el veredicto final que salvó a esta última y decantó en una eliminada: “Quien continúa en Bake Off Argentina y sigue en carrera es Emiliano”, expresó Paula Chaves la decisión final que transformaba a Silvina en la quinta eliminada.

“Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. No cumplí como debí haber cumplido. Estoy muy feliz”, expresó muy emocionado la esposa del exfutbolista y actual Director Técnico, Gabriel Milito.