“Bake Off”: La esposa de un exfutbolista será una de las participantes

Este lunes comienza una nueva temporada de “Bake Off”, el programa conducido por Paula Chaves, y con la participación de un notable jurado integrado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, quienes deberán calificar a los 14 participantes que se enfrentarán a durísimas competencias.

A horas del estreno de este programa, “La Pavada” del Diario Crónica develó el nombre de los competidores y estos son: Gino, Carlos, Emiliano, Gianlucca, Gabriel, Hernán, Facundo, María Belén, Gisela, Ana, Silvina, Ximena, María Paula y María Celeste .

Una vez revelados estos nombres, usuarios de la red social Twitter comenzaron con las investigaciones pertinentes, mismas que en la anterior edición destaparon el pasado como repostera profesional de Samantha Cahais, que tuvo que devolver el título de campeona tras este “carpetazo”. Esta vez, los internautas realizaron un particular descubrimiento, que involucra a una de las participantes llamada Silvina Santarelli, que es la esposa de Gabriel Milito, exfutbolista y actual entrenador de Argentinos Juniors.

Damián Betular adelantó detalles de la nueva temporada

Damián Betular será uno de los jurados de “Bake Off”, y al haber brillado con su actuación en “Masterchef Celebrity”, es palabra autorizada para habalr de ambos realities y compararlos: “El Celebrity ya tiene su personaje instalado, lo que es lindo acá es que el casting es maravilloso, hay una cantidad de oficios y perfiles súper distintos que son increíbles”.

En una charla con la Once Diez compartió detalles de los participantes: “Hay gente que nació en el 2000, tenemos uno de 18 años. Pero me llamaron mucho la atención todos, porque los oficios que tienen, no tienen nada que ver, y la gente llega a la pastelería de otras formas con Internet, con Youtube, es increíble cómo aprendieron la pastelería”.

Durante la entrevista, el pastelero confió que esta tercera temporada será más complicada. “El programa ya tiene una prueba técnica y una creativa, como cuando se emitía semanalmente, pero esta nueva etapa tendrá tres nuevos desafíos porque el formato es diario. Cada participante tendrá que pasar cinco pruebas”.

“Bake Off” irá de lunes a jueves y las noches de domingo se verá la gran gala de eliminación, a diferencia de sus emisiones anteriores que solo salía al aire los días domingo.