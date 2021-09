¿Qué fue de la vida de Samanta Casais, la participante descalificada de Bake Off 2020?

Fue mamá, se dedica a la pastelería y continúa generando polémicas luego de ser descalificada del certamen. Samanta Casais es de esas jóvenes que fueron hechas para estar en los medios, constantemente tenemos noticias de ella por sus dichos o posturas, algo que la caracterizó durante y después de Bake Off.

El programa es un reality de pastelería para amateurs. Esa es la primicia principal, ¿quién será el mejor pastelero amateur de la Argentina?

Samanta se destacó durante su temporada como una de las jóvenes que más herramientas tenía para desarrollarse en la pastelería, aunque les faltó saber un detalle: no era amateur.

Luego del escándalo que implicó su descalificación y retiro del premio ganador (el cual fue otorgado finalmente a Damián Basile, quien había quedado en segundo puesto), la joven continuó haciendo lo que amaba luego de recibir cyberbullying por meses.

A casi un año de la polémica que marcó la última temporada de Bake Off, que no solo dejó cierto recelo y desconfianza a los espectadores sino que también implicó el retiro de Christophe Kywonis del programa, nos preguntamos, ¿qué fue de la vida de Samanta?

Samanta luego del certamen

Meses después de la polémica desatada en Telefe en la última edición de Bake Off, Samanta Casais habló con los medios sobre el infierno de críticas y haters que vivió luego de que se hiciera conocida su postura en el programa.

“Hay un segundo en el que la mente queda en blanco y no pensás más que en desaparecer y decís: ‘¿Cómo hago?’ Pero por suerte empecé a pensar en mi mamá, mis hermanos, mi novio y mis perros…”

Así lo declaró cargada de angustia la joven que no sólo fue atacada durante su participación en la competencia, sino que durante varios meses después, el cyberbullying fue arduo en sus redes sociales.

"La pase muy mal con todo lo que se dijo de mi en las redes sociales, ha sido todo muy cruel. Cometi un error, soy humana y lo admito, pido disculpas", dijo la joven cuando fue descalificada de la competencia.

Hoy la pastelera encuentra un espacio de paz y en donde puede hacer lo que desea. Tiene su propia pastelería donde realiza tortas personalizadas, participa del programa Con amigos así, el ciclo que conduce el Pollo Álvarez por KZO, y hasta fue mamá hace apenas algunas semanas.

Meses después de haber transcurrido la polémica y el conflicto de la competencia, Samanta conversó con Teleshow y recordó algunos momentos de su difícil época en la televisión.

“El tema de los haters es algo aparte. Fue duro y no entiendo la violencia que se manejó en mi contra, creo que se cruzó una línea: me han deseado la muerte.”

Y agregó: “Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica porque no me podía dormir, tenía pesadillas y dejé de comer y bajé mucho de peso.”

En ese contexto, contó que estaba trabajando en una campaña en contra del ciberbullying y que recibió mensajes de personas arrepentidas por haberla insultado: “Algunos entendieron que me estaban matando en vida”.

En cuanto a su vida profesional, la joven admitió en ese entonces que estuvo a punto de dejar la pastelería por todo lo que había ocurrido. “Hubo un momento en el que no quería saber más nada, quería tirar todo a la basura. Era parte del estado de ánimo que tenía.”

Finalmente, Samanta se dedicó a lo que tanto le apasionaba. Hoy, la joven se desarrolla cocinando en la televisión, en donde admitió que su objetivo es “tener un espacio en televisión para hacer pastelería, ya sea en Telefe, El Trece o el canal que sea.”

También fue madre por primera vez en agosto de este año, de un pequeño llamado Juani. “Nuestro mundo se puso patas arriba y entendimos lo que significa ‘el amor después del amor’”, escribió en sus redes sociales.

Polémicas en la nueva temporada

Y aunque no podríamos esperar algo diferente, Samanta reapareció durante las primeras noticias de la nueva temporada de Bake Off.

Luego de que Dolli Yrigoyen, la profesional que reemplazará a Christophe en la nueva edición, hablara sobre lo sucedido con Samanta en la última temporada, ella no permaneció callada.

La chef de presentó en un programa radial donde detalló algunas de las nuevas normas que se tuvieron presentes para evitar nuevos conflictos.

“Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder lo de Samanta”, disparó picante la reconocida cocinera en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez.

Samanta le contestó a Dolli Yrigoyen sobre su descalificación. " Le faltó información para referirse así sobre el tema”

Casais escuchó estas declaraciones y no le gustaron, por lo que no se quedó callada. “Dijo que cambiaron las reglas por el fraude que hubo conmigo. No está bueno que hable de mí así. Le faltó información para referirse así sobre el tema”, comenzó asegurando Samanta, indignada.

Sin embargo, a pesar del enojo, Casais destacó la llegada de Dolli Irigoyen al jurado de Bake Off: “Como profesional, va a ser una buena jurado, detallista. Está buena la incorporación”.

Aunque también quiso aclarar que su corazón está con Christophe Krywonis. “Era riguroso pero enseñaba muchísimo”, recordó Samanta.