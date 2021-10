La contundente declaración de Luciano Castro tras confirmarse su relación con Flor Vigna: “Todos se creen detectives, pero nos mostramos nosotros”

Tras la sorpresiva confirmación del romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, muchas celebridades dieron su opinión, como es el caso de Pampita. Otras, por su parte, prefirieron no omitir comentarios hasta el momento, como Sabrina Rojas, expareja del actor.

Hasta el momento fue Vigna quien comentó sobre su relación con el ex “Jugate Conmigo”: “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo…Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”, expresó vía Whatsapp en el programa “Nosotros a la Mañana”.

Luego de tanta espera, finalmente Luciano se animó a hablar de este amorío y a través del mismo método que Flor, le respondió a Pía Shaw, panelista de “Los Ángeles de la Mañana”: “Es tal cual lo contaron. Siempre hay algún detalle, pero es así. Estoy re bien”. “No es muy jugado, pero bueno, viniendo de él es confirmación”, analizó el conductor de LAM, Ángel de Brito.

Horas más tarde, en el histórico programa “Intrusos”, Adrián Pallares mantuvo una conversación telefónica que tuvo con Castro y difundió la declaración del actor: “Estamos muy bien. La saludé al principio y no me dio ni bolilla. Menos 10, ella en la suya. Y después empezamos a escribirnos...”, citó Pallares .

“Lo escuché muy liberado. Insisto, cuando surgió el romance de Sabrina Rojas y El Tucu López, no me hizo ninguna referencia negativa a esa relación, pero lo escuché más contenido. Y ahora está feliz”, remarcó el conductor sobre la particular conducta de Luciano luego de su mediática separación con su exesposa.

“Nos pescaron porque quisimos. Todos se creen detectives, pero nos mostramos nosotros”, fue la lapidaria frase con la que el protagonista de ”Desnudos” cerró la charla con el periodista. Recordemos que Castro esta trabajando en dicha obra junto a Mercedes Scápola, Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y además, comparte elenco con su ex Sabrina Rojas.

Luciano Castro y Flor Vigna.

"